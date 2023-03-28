Украинские беженцы могут стать жертвами сексуальной эксплуатации в Европе, — исследование

ОБСЕ и Thomson Reuters бьют тревогу. В Великобритании наблюдается трехкратное увеличение соответствующих запросов в интернете с участием украинских женщин. В Испании — в семь раз, в Польше — в 2,3 раза.

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Исследователи из Thomson Reuters пришли к выводу о том, что украинские беженцы могут стать жертвами злоумышленников как в онлайне так и в жизни. Интерес к порнографическому контенту с участием украинок резко вырос с начала полномасштабного вторжения РФ. Об этом сообщает The Guardian.

Представители организации призвали усилить меры безопасности, чтобы защитить украинских женщин и детей от сексуального насилия.

И прежде были доказательства сексуальной эксплуатации и торговли гражданами Украины. Но, согласно результатам анализа поисковых запросов, за последние полгода резко увеличились просмотры порнографических видео якобы с участием беженцев.

Мировой поисковый трафик по таким запросам, как "Ukrainian porn" находится на стабильно высоком уровне.

Представители Thomson Reuters работают с ОБСЕ и пытаются донести информацию об опасности сексуальной эксплуатации. Запущена специальная кампания под названием "Be Safe", которая призвана побудить мировое сообщество разъяснять украинцам важную информацию и помочь научиться выявлять тревожные признаки торговцев людьми.

"Этот анализ показывает, насколько важно обеспечить безопасность женщин и детей, бегущих от войны. Высокий спрос со стороны мужчин на украинских женщин и девочек служит огромным стимулом, чтобы вовлечь уязвимых людей и них заработать", — отмечает Валиант Ричи, специальный представитель и координатор ОБСЕ по борьбе с работорговлей.

По его словам отмечаются попытки рекрутинга граждан Украин в чатах, которыми они пользуются. За март 2022 года, соответствующие поисковые запросы в интернете увеличились в четыре раза.

В Великобритании наблюдается трехкратное увеличение запроса "Ukrainian escorts" по сравнению с периодом за полгода до начала полномасштабной войны. Запрос "Ukrainian porn" в Испании вырос в семь раз, в Польше — в 2,3 раза.

Таких запросов также стало больше в Австрии, Чехии, Дании, Франции и Швейцарии.

Представитель Thomson Reuters Хизер Фишер пояснила, что возросший интерес на соответствующий контент участием украинских граждан может побуждать торговцев людьми заманивать и готовить женщин и детей к сексуальной эксплуатации. Сейчас представители этой организации совместно с ОБСЕ пытаются принять необходимые меры, чтобы защитить уязвимых людей от сексуальной эксплуатации.

Напомним, что половина украинских беженцев в Великобритании остается без денег на оплату жилья.

Ранее Фокус разбирался в том, почему украинские беженцы могут лишиться счетов за границей. У налоговой службы появилась возможность автоматически получать от налоговых органов других стран информацию об активности банковских счетов резидентов и, при необходимости, эти счета блокировать.