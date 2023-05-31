"Это только то, что известно": Россия убила почти 500 украинских детей, — Зеленский

Еще почти тысяча детей были ранены или искалечены с начала полномасштабного вторжения.

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Россия с начала полномасштабной войны убила по меньшей мере 483 ребенка в Украине, еще почти тысячу детей были ранены. Такое заявление сделал президент Владимир Зеленский во время конференции к Международному дню защиты детей.

Зеленский подчеркнул, что российская агрессия отнимает у украинских детей элементарные права на безопасность и развитие.

"Российская агрессия, террор уже 15 месяцев уничтожают не просто здания. Они разрушают фундаментальные права человека и наших детей. Право на безопасную среду, окружающую среду, образование, развитие, здравоохранение, отдых, досуг. А самое главное, неотъемлемое право ребенка – право на жизнь. Право, которое Россия забрала у по меньшей мере 483 украинских детишек", — сказал он.

Президент отметил, что эти цифры лишь о тех, которых удалось идентифицировать доподлинно, на самом деле они намного больше.

30 мая стало известно, что российские захватчики начали вывозить детей из временно оккупированных территорий в РФ под предлогом предоставления медицинской помощи.

В начале мая в ОБСЕ рассказали, как в РФ нарушаются права украинских детей. В отчете мониторинговой миссии речь идет о том, что самыми незащищенными перед российскими оккупантами стают дети-сироты. Их вывозят из Украины под предлогом эвакуации и отдыха в летних лагерях.

Напомним, что в марте журналисты заявили, что украинские беженцы могут стать жертвами сексуальной эксплуатации в Европе. ОБСЕ и Thomson Reuters бьют тревогу. В Великобритании наблюдается трехкратное увеличение соответствующих запросов в интернете с участием украинских женщин. В Испании — в семь раз, в Польше — в 2,3 раза.