Для шантажа родителей: оккупанты хотят вывезти 300 украинских детей в Чувашию, — ЦНС

Россияне пользуются тем, что на временно оккупированных территориях Запорожской области Владимир Путин ввел так называемое военное положение, благодаря которому оккупанты не возвращают домой вывезенных детей.

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Российские оккупанты под предлогом отдыха готовятся вывезти в Чувашию (РФ) из Запорожской области 300 детей. Об этом сообщил Центр национального сопротивления во вторник, 27 июня.

В ЦНС отмечают, что практика вывоза украинских детей в РФ распространена на оккупированных территориях.

"Россияне не возвращают детей после их вывоза, прикрываясь военным положением в регионе, которое еще осенью прошлого года ввел на временно оккупированных территориях Владимир Путин", — говорится в сообщении.

Эксперты Центра отмечают, что российской стороне нужны украинские дети как для неправомерного усыновления, так и для шантажа.

"Российская сторона заблокировала выезд в Украину. Тем самым детей используют в качестве заложников, чтобы заставить уехать их родителей за ними", — уточняют в ЦНС.

Напомним, 19 июня омбудсмен сообщила о том, что в РФ нашли хитрую схему "усыновления" украинских детей. По ее словам детей забирают якобы в лагеря на полгода, после чего передают в новые семьи как лишенных родительской опеки. Украина столкнулась с тотальном отсутствием системы защиты детей в мире.

Кроме того в конце мая ЦНС сообщал о том, что оккупанты вывозят украинских детей в РФ для "лечения". На самом деле "медосмотр" нужен, чтобы вынудить родителей оформить российское гражданство. Тем, кто пишет отказ, угрожают соцслужбой.