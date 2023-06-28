Для шантажу батьків: окупанти хочуть вивезти 300 українських дітей до Чувашії, — ЦНС

Росіяни користуються тим, що на тимчасово окупованих територіях Запорізької області Володимир Путін запровадив так званий воєнний стан, завдяки якому окупанти не повертають додому вивезених дітей.

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Російські окупанти під приводом відпочинку готуються вивезти в Чувашію (РФ) із Запорізької області 300 дітей. Про це повідомив Центр національного спротиву у вівторок, 27 червня.

У ЦНС зазначають, що практика вивезення українських дітей до РФ поширена на окупованих територіях.

"Росіяни не повертають дітей після їхнього вивезення, прикриваючись воєнним станом у регіоні, який ще восени минулого року запровадив на тимчасово окупованих територіях Володимир Путін", — ідеться в повідомленні.

Експерти Центру зазначають, що російській стороні потрібні українські діти як для неправомірного усиновлення, так і для шантажу.

"Російська сторона заблокувала виїзд в Україну. У такий спосіб дітей використовують як заручників, щоб змусити виїхати їхніх батьків за ними", — уточнюють у ЦНС.

Нагадаємо, 19 червня пані омбудсмен повідомила про те, що в РФ знайшли хитру схему "усиновлення" українських дітей. За її словами, дітей забирають нібито в табори на пів року, після чого передають у нові сім'ї як позбавлених батьківського піклування. Україна зіткнулася з тотальною відсутністю системи захисту дітей у світі.

Крім того, наприкінці травня ЦНС повідомляв про те, що окупанти вивозять українських дітей до РФ для "лікування". Насправді "медогляд" потрібен, щоб змусити батьків оформити російське громадянство. Тим, хто пише відмову, погрожують соцслужбою.