Необъявленное перемирие: о чем реально договорились Трамп и Путин и что осталось за кадром

Во вторник, 18 марта, по итогам длительного разговора Трампа с Путиным в Белом доме заявили, что на Ближнем Востоке должны "немедленно" начаться переговоры по мирному урегулированию в российско-украинской войне. Действительно ли процесс может стартовать немедленно, выяснял Фокус.

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Российская сторона вполне прогнозируемо не стала публично отвергать идею Трампа о тридцатидневном перемирии, попутно выдвигая нереалистичные условия для его установления. Кстати, если говорить о прихотях РФ, то следует заметить, что буквально за несколько часов до старта переговоров по линии Трамп-Путин агентство Bloomberg, ссылаясь на два источника, сообщило о том, что во время недавнего визита в Москву спецпосланника Трампа Стива Уиткоффа Путин назвал обязательным условием для подписания соглашения о 30-дневном перемирии остановку всех поставок западного оружия Украине на очерченный период.

Почему переговоры Трампа и Путина в Вашингтоне и Москве оценили по-разному

По горячим следам переговоров Трампа и Путина неназванный российский источник рассказал CNN, что диалог прошел "очень хорошо". И лишь более чем через час после объявления о завершении разговора лидеров США и РФ росСМИ сообщили, что Путин, во-первых, проинформировал Трампа об обмене пленными между Киевом и Москвой 19 марта по формуле "175" на "175", во-вторых, поддержал идею хозяина Белого дома о взаимном отказе Украины и Российской Федерации от ударов по энергетической инфраструктуре сроком на 30 дней, дав соответствующую команду военным.

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Путин поддержал идею Трампа о 30-дневном отказе от ударов по энергообъектам: детали разговора

Кроме того, как сообщили в Кремле, Путин заявил, что для введения 30-дневного прекращения огня необходимо полностью прекратить иностранную военную помощь, предоставление разведывательной информации Украине, а также обеспечить действенный контроль за прекращением огня на всей линии боевого соприкосновения. "Отмечены также серьезные риски, связанные с недоговороспособностью киевского режима, который уже неоднократно саботировал и нарушал достигнутые договоренности. Обращено внимание на варварские преступления террористического характера, совершенные украинскими боевиками против гражданского населения Курской области", — сообщила пресс-служба Кремля, добавив, что Путин в разговоре с Трампом отметил необходимость "остановить принудительную мобилизацию в Украине и перевооружение ВСУ".

Позже свою позицию озвучила американская сторона. В частности, в Белом доме отметили, что мирные переговоры по российско-украинской войне должны "начаться немедленно на Ближнем Востоке". "Оба лидера согласились, что этот конфликт должен завершиться длительным миром. Они согласились, что движение к миру начнется с энергетического и инфраструктурного прекращения огня, а также технических переговоров по внедрению морского перемирия в Черном море", — отметили у Трампа.

Вероятность прекращения огня сейчас составляет 90%

По мнению политолога Олега Постернака, телефонный разговор Трампа с Путиным показал готовность последнего действительно пойти на 30-дневное перемирие. В частности, в разговоре с Фокусом эксперт отметил следующее: "Путин фактически дал добро идее Трампа с тридцатидневным перемирием, но пойти на такой шаг он готов каскадным образом: сначала "заморозка" ударов по энергетическим и гражданским объектам, затем — перемирие на море и только после этого перемирие всеобъемлющее. Важно отметить, что среди условий для установления перемирия Путин не указал немедленное прекращение западной помощи Украине. Данный пункт идет за рамками требований Москвы и отмечается, что это необходимо для недопущения эскалации. Это я считаю достаточно позитивным сигналом".

Негативом для Киева по итогам переговоров Трампа и Путина эксперт считает договоренность о продолжении усилий по достижению мирного урегулирования только в двустороннем формате. Этот нюанс, подчеркивает Олег Постернак, наталкивает на многие размышления: "Во-первых, спрашивается, а где здесь Украина, а во-вторых, где Европейский Союз. Но если говорить в целом, то для Путина ничего не стоит, как реальная готовность к мирным переговорам, так и ее имитация, поскольку в любой момент он может спрыгнуть с этого поезда, придумав тысячу и одну "отмазку". Но как бы там ни было, вскоре на Ближнем Востоке состоится очередной контакт, который будет прорабатывать технические протоколы по возможному прекращению огня с учетом требований РФ. И если раньше я, оценивая готовность России к прекращению огня говорил 70% "за", 30% — "против", то сейчас даю 90 процентов, что прекращение огня таки состоится. Это почти решенный вопрос и определенный перелом. Но этот перелом, думаю, произошел не после официальных контактов Трампа с Путиным. Телефонный разговор 18 марта, убежден, стал лишь фиксацией ранее достигнутых тайных договоренностей. Учтите, что Трамп очень любит частную, личную дипломатию, поэтому я уверен, что он разговаривал с Путиным до официального звонка по частным каналам. Так же и Зеленскому, кстати, Трамп дал свой частный номер телефона".

"Если РФ на самом деле будет саботировать перемирие, далеко не факт, что Трамп в итоге не обвинит в этом Киев" Фото: Council on Foreign Relations

Политолог констатировал, что в ближайшие недели будут сделаны шаги для реального прекращения огня. "Ну, а дальше, у Путина остается большой инструментарий влияния с тем, чтобы фальсифицировать и срывать процесс, обвинять Украину и так далее. А то, что Трамп фактически подыграл Путину, говоря о не существующем окружении украинских военных в Курской области, свидетельствует о том, что и Путин, и Трамп могут формировать вымышленную реальность так, как им заблагорассудится. Поэтому, если РФ на самом деле будет саботировать перемирие, далеко не факт, что Трамп в итоге не обвинит в этом Киев", — заключает политолог.

Какой вопрос для Трампа мог быть важнее мира в Украине

Под несколько иным углом оценивает разговор Трампа и Путина эксперт Национального института стратегических исследований Иван Ус. "Обращает на себя внимание тот факт, что в заявлении Белого дома лишь половину занимает украинский кейс. Как по мне, США больше акцентируют внимание на Ближнем Востоке и не только в контексте площадки для мирных переговоров по российско-украинской войне. Очень интересная фраза из заявления США звучит так: "Соединенные Штаты и Россия согласились, что Иран не должен иметь возможности уничтожить Израиль". У меня такое ощущение, что Трамп частично подставил Путина, ведь он поддержал Израиль в нанесении его утреннего удара, где погибло более 400 человек. И вот на этом фоне Трамп заявляет, что Россия должна принимать более активное участие в урегулировании на Ближнем Востоке. То есть, меня не покидает ощущение, что основой этого разговора была все же не Украина и мне очень интересно, какой будет реакция Ирана", — подчеркивает эксперт в разговоре с Фокусом.

Отметив, что сейчас уже поступают определенные сигналы, что Тегеран очень и очень зол на РФ, не воспринимая Российскую Федерацию, как страну, которая может на него давить, эксперт резюмировал: "Думаю, Россия серьезно рискует потерять одного важного союзника".

Что же касается Украины, то здесь, отмечает Иван Ус, единственным весомым пост переговорным итогом может быть информация об обмене пленными. Все, что по мирному урегулированию вынесли на всеобщее обозрение стороны, отмечает эксперт, можно было бы обсудить за 30 минут. "Вместо этого они говорили о хоккее, экономике и пока впечатление от этого разговора, что это все пшик", — констатирует Иван Ус. Отдельно аналитик отмечает, мол, то, что Соединенные Штаты по итогам разговора Трампа с Путиным не настаивают на быстром мире с учетом всех прихотей РФ — уже большой плюс. Иначе говоря, отсутствие результата на данном этапе эксперт считает позитивом для Украины, которой крайне необходимо выигрывать время, пока российская экономика "не накроется известным медным сосудом". А произойти это может, по прогнозу Ивана Уса, уже в течение текущего года.