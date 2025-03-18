"Наносит массированные удары": Израиль возобновил огонь в Секторе Газа

Режим прекращения огня между Израилем и ХАМАС длился два месяца. Поводом возобновления огня стал отказ ХАМАС освободить израильских заложников.

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Армия обороны Израиля возобновила бомбардировки Сектора Газа, утверждая, что наносит удары по объектам, принадлежащим террористической организации ХАМАС. Об этом сообщила пресс-служба ЦАХАЛа.

"ЦАХАЛ в настоящее время наносит массированные удары по объектам террора, принадлежащим террористической организации ХАМАС в Секторе Газа", — говорится в сообщении.

Отмечается, что с двух часов ночи 18 марта вносятся изменения в оборонительные инструкции Командования Тыла ЦАХАЛа.

"В рамках этих изменений, районы населенных пунктов вблизи сектора Газа будут переведены из режима полной активности в режим ограниченной активности, что означает, что образовательная деятельность будет запрещена", — отметили в пресс-службе.

В израильском ведомстве отметили, что эти указания являются обязательными для соблюдения гражданским населением.

В то же время, как пишет Times of Israel, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху и министр обороны Исраэль Кац отдали приказ войскам "действовать решительно" после отказа боевиков освободить израильских заложников.

Офис Нетаньяху утверждает, что ХАМАС "отверг все предложения, которые он получил" от спецпосланника США на Ближнем Востоке Стива Уиткоффа и других посредников.

В своем заявлении о ночных ударах офис Нетаньяху заявил, что они направлены на достижение военных целей Израиля, а именно: ликвидацию военного и управленческого потенциала ХАМАСа и возвращение заложников.

"Отныне Израиль будет действовать против ХАМАСа с растущей военной силой", — отметили в офисе Нетаньяху.

Отметим, что эти атаки нарушили двухмесячное перемирие между Израилем и ХАМАС, которое было подписано 16 января.

Напомним, в феврале СМИ писали, что боевики ХАМАС готовы передать власть в Секторе Газа.

6 февраля Дональд Трамп заявил, что Израиль отдаст Сектор Газа США после войны.