Израиль объявил о прекращении огня в секторе Газа: детали соглашения (фото)

В рамках сделки ХАМАС передаст Израилю троих заложниц, которые были захвачены в ходе террористической атаки 7 октября позапрошлого года.

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В воскресение, 19 января, Израиль объявил о вступлении в силу режима прекращения огня в секторе Газа после того, как ХАМАС направил список из трех заложников, которые должны быть освобождены в тот же день. Об этом пишет The Times of Israel.

Сообщается, что режим прекращения огня вступил в силу в 11:15 по местному времени. Изначально планировалось, что первый этап перемирия начнется утром в 8:30, однако ХАМАС опоздал с передачей списка заложников.

Пресс-служба премьер-министра Биньямина Нетаньяху подтвердила, что Израиль официально получил список заложников. Речь идет о троих женщинах, которые, как ожидается, вернуться домой сегодня.

По данным журналистов, в списке числится 24-летняя Роми Гонен, которую ХАМАС захватил в заложники на фестивале Nova 7 октября 2023 года. В телефонном разговоре с мамой она сказала, что ее подстрелили в ходе террористической атаки. Трое ее друзей в тот день были убиты.

Роми Гонен, Эмили Дамари и Дорон Стейнбрехер Фото: The Times of Israel

Позже в издании также назвали имена двух остальных заложниц — это Эмили Дамари и Дорон Стейнбрехер. Обе женщины были взяты в заложники из своих домов в кибуце Кфар-Аза 7 октября 2023 года.

Напомним, 16 января издание Al Arabiya со ссылкой на источники сообщило, что террористическая группировка ХАМАС и Израиль подписали соглашение о прекращении огня в секторе Газа после внесения окончательных правок.

Ранее, 26 ноября, президент США Джо Байден также заявил, что Кабинет безопасности Израиля поддержал соглашение о прекращении огня с террористической организацией "Хезболла", которая базируется в Ливане.