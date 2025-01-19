Ізраїль оголосив про припинення вогню в секторі Газа: деталі угоди (фото)

У межах угоди ХАМАС передасть Ізраїлю трьох заручниць, захоплених під час терористичної атаки 7 жовтня позаминулого року.

Related video

У неділю, 19 січня, Ізраїль оголосив про набуття чинності режимом припинення вогню в секторі Газа після того, як ХАМАС надіслав список із трьох заручників, яких мають звільнити того самого дня. Про це пише The Times of Israel.

Повідомляється, що режим припинення вогню набув чинності об 11:15 за місцевим часом. Спочатку планувалося, що перший етап перемир'я розпочнеться вранці о 8:30, проте ХАМАС запізнився з передачею списку заручників.

Пресслужба прем'єр-міністра Біньяміна Нетаньяху підтвердила, що Ізраїль офіційно отримав список заручників. Йдеться про трьох жінок, які, як очікується, повернуться додому сьогодні.

За даними журналістів, у списку значиться 24-річна Ромі Гонен, яку ХАМАС захопив у заручники на фестивалі Nova 7 жовтня 2023 року. У телефонній розмові з мамою вона сказала, що її підстрелили під час терористичної атаки. Троє її друзів того дня були вбиті.

Ромі Гонен, Емілі Дамарі та Дорон Стейнбрехер Фото: The Times of Israel

Пізніше у виданні також назвали імена двох інших заручниць — це Емілі Дамарі та Дорон Стейнбрехер. Обидві жінки були взяті в заручники зі своїх будинків у кібуці Кфар-Аза 7 жовтня 2023 року.

Нагадаємо, 16 січня видання Al Arabiya з посиланням на джерела повідомило, що терористичне угруповання ХАМАС та Ізраїль підписали угоду про припинення вогню в секторі Газа після внесення остаточних правок.

Раніше, 26 листопада, президент США Джо Байден також заявив, що Кабінет безпеки Ізраїлю підтримав угоду про припинення вогню з терористичною організацією "Хезболла", яка базується в Лівані.