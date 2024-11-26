Израиль поддержал соглашение о прекращении огня с "Хезболлой": когда завершится война в Ливане

По словам Джо Байдена, прекращение огня должно начаться уже завтра — 27 ноября. Израиль должен в течение 60 дней вывести свои войска с территории Ливана.

Кабинет безопасности Израиля поддержал соглашение о прекращении огня с террористической организацией "Хезболла", которая базируется в Ливане. Об этом заявил президент США Джо Байден.

"Сегодня я имею хорошие новости с Ближнего Востока. Я разговаривал с премьер-министрами Ливана и Израиля. И я рад сообщить: Они приняли предложение Соединенных Штатов о прекращении разрушительного конфликта между Израилем и "Хезболлой", — отметил Байден.

Он уточнил, что соглашение предназначено для постоянного прекращения боевых действий, которое начнется вдоль ливано-израильской границы в среду, 27 ноября.

Президент США объяснил, что Израиль должен вывести войска с территории Ливана в течение 60 дней, а в его южной части будет размещена регулярная ливанская армия.

Кроме того, Байден подчеркнул: если "Хезболла" нарушит режим прекращения огня, то Израиль имеет право на самооборону в соответствии с международным правом.

В то же время, как пишет The Times of Israel, 10 израильских министров проголосовали "за" прекращение огня. Против был только министр национальной безопасности Итамар Бен Гвир.

"Израиль ценит вклад США в этот процесс и оставляет за собой право действовать против любой угрозы своей безопасности", — подчеркнул премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху.

По его словам, было три причины добиваться прекращения огня:

сосредоточиться на опасности со стороны Ирана;

пополнить исчерпанные запасы оружия;

дать армии отдохнуть.

Правительство Ливана также согласилось на прекращение огня.

Отметим, что Израиль официально объявил, что начал наземную операцию на юге Ливана 1 октября 2024 года.

Напомним, 27 сентября армия обороны Израиля сообщила, что нанесла удары по штабу "Хезболлы" в одном из районов Бейрута. Израильский журналист Бен Каспит заявил о возможной гибели Хасана Насраллы.

4 октября Израиль нанес новый еще более мощный авиаудар по Бейруту.