Ізраїль підтримав угоду про припинення вогню з "Хезболлою": коли завершиться війна в Лівані

За словами Джо Байдена, припинення вогню повинне розпочатись вже завтра — 27 листопада. Ізраїль повинен протягом 60 днів вивести свої війська з території Лівану.

Кабінет безпеки Ізраїлю підтримав угоду про припинення вогню із терористичною організацією "Хезболла", яка базується у Лівані. Про це заявив президент США Джо Байден.

"Сьогодні я маю добрі новини з Близького Сходу. Я розмовляв з прем'єр-міністрами Лівану та Ізраїлю. І я радий повідомити: Вони прийняли пропозицію Сполучених Штатів про припинення руйнівного конфлікту між Ізраїлем і "Хезболлою", — зазначив Байден.

Він уточнив, що угода призначена для постійного припинення бойових дій, яке розпочнеться вздовж лівано-ізраїльського кордону в середу, 27 листопада.

Президент США пояснив, що Ізраїль має вивести війська з території Лівану протягом 60 днів, а у його південній частині буде розміщено регулярну ліванську армію.

Крім того, Байден підкреслив: якщо "Хезболла" порушить режим припинення вогню, то Ізраїль має право на самооборону відповідно до міжнародного права.

Водночас, як пише The Times of Israel, 10 ізраїльських міністрів проголосували "за" припинення вогню. Проти був лише міністр національної безпеки Ітамар Бен Гвір.

"Ізраїль цінує внесок США у цей процес і залишає за собою право діяти проти будь-якої загрози своїй безпеці", — наголосив прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу.

За його словами, було три причини домагатися припинення вогню:

зосередитись на небезпеці з боку Ірану;

поповнити вичерпані запаси зброї;

дати армії відпочити.

Уряд Лівану також погодився на припинення вогню.

Зазначимо, що Ізраїль офіційно оголосив, що почав наземну операцію на півдні Лівану 1 жовтня 2024 року.

Нагадаємо, 27 вересня армія оборони Ізраїлю повідомила, що завдала ударів по штабу "Хезболли" в одному з районів Бейруту. Ізраїльський журналіст Бен Каспіт заявив про можливу загибель Хасана Насралли.

4 жовтня Ізраїль завдав нового ще потужнішого авіаудару по Бейруту.