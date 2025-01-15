Израиль и ХАМАС договорились о прекращении огня в секторе Газа, — СМИ

Источники американских журналистов сообщают, что по условиям соглашения ожидается обмен 33 израильских заложников на сотни палестинских пленных.

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Террористы исламистского движения ХАМАС и Израиль согласились заключить соглашение о прекращении огня в секторе Газа и поэтапном обмене пленными, сообщает CNN 15 января со ссылкой на информированный о переговорах источник.

Официально о соглашении еще не объявлено. По данным журналистов, оно содержит пункты об освобождении ХАМАСом 33 израильских заложников, захваченных во время атаки 7 октября 2023 года. Израиль в свою очередь должен освободить сотни палестинских пленных.

После подписания соглашения, которое станет первой паузой в боевых действиях для народа Газы за более чем год, палестинские гражданские граждане смогут вернуться в северную часть Газы, сообщают журналисты со ссылкой на собственные источники.

Старший чиновник ХАМАСа Басем Наим сообщил американским журналистам, что группа передала свой ответ Израилю через посредников.

Перед тем провели консультации по условиям соглашения с союзными группами боевиков.

"Движение подошло к этому делу с полной ответственностью и позитивностью, исходя из своего долга перед нашим непоколебимым и стойким народом в секторе Газа, чтобы остановить сионистскую агрессию против них и положить конец резне и геноциду, с которыми они сталкиваются", — заявила группа ХАМАС.

The Times of Israel также пишет со ссылкой на израильского чиновника, что Израиль и ХАМАС достигли соглашения о прекращении огня и обмена заложниками и официальные лица объявят о нем в ближайшее время. По данным инсайдеров издания, первых заложников могут освободить уже в воскресенье.

О том, что делегация ХАМАСа во главе с лидером движения Халилом аль-Хайя передала странам-посредникам Катара и Египта свое одобрение соглашения о прекращении огня в Секторе Газа и обмене пленными, также сообщила телесеть Al Jazeera Arabic.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский во время брифинга 15 января сказал, что встретится с Трампом после его инаугурации для обсуждения вопроса завершения войны в Украине.

Также 15 января Reuters со ссылкой на слова представителей Трампа писали, что советники новоизбранного президента США назвали новые сроки мирного соглашения по российско-украинской войне.