Ізраїль і ХАМАС домовилися про припинення вогню в секторі Гази, — ЗМІ

Джерела американських журналістів повідомляють, що за умовами угоди очікується обмін 33 ізраїльських заручників на сотні палестинських полонених.

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Терористи ісламістського руху ХАМАС й Ізраїль погодилися укласти угоду про припинення вогню в секторі Гази та поетапний обмін полоненими, повідомляє CNN 15 січня із посиланням на поінформоване про переговори джерело.

Офіційно про угоду ще не оголошено. За даними журналістів, вона містить пункти про звільнення ХАМАСом 33 ізраїльських заручників, захоплених під час атаки 7 жовтня 2023 року. Ізраїль своєю чергою має звільнити сотні палестинських полонених.

Після підписання угоди, яка стане першою паузою в бойових діях для народу Гази за понад рік, палестинські цивільні громадяни зможуть повернутися до північної частини Гази, повідомляють журналісти з посиланням на власні джерела.

Старший чиновник ХАМАСу Басем Наїм повідомив американським журналістам, що група передала свою відповідь Ізраїлю через посередників.

Перед тим провели консультації щодо умов угоди з союзними групами бойовиків.

"Рух підійшов до цієї справи з повною відповідальністю та позитивністю, виходячи зі свого обов’язку перед нашим непохитним і стійким народом у секторі Гази, щоб зупинити сіоністську агресію проти них і покласти край різанині та геноциду, з якими вони стикаються", — заявила група ХАМАС.

The Times of Israel також пише з посиланням на ізраїльського чиновника, що Ізраїль і ХАМАС досягли згоди щодо припинення вогню та обміну заручниками та офіційні особи оголосять про неї найближчим часом. За даними інсайдерів видання, перших заручників можуть звільнити вже в неділю.

Про те, що делегація ХАМАСу на чолі з лідером руху Халілом аль-Хайя передала країнам-посередникам Катару та Єгипту своє схвалення угоди про припинення вогню в Секторі Гази та обмін полоненими, також повідомила телемережа Al Jazeera Arabic.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський під час брифінгу 15 січня сказав, що зустрінеться з Трампом після його інавгурації для обговорення питання завершення війни в Україні.

Також 15 січня Reuters із посиланням на слова представників Трампа писали, що радники новообраного президента США назвали нові терміни мирної угоди щодо російсько-української війни.