Египет "сильно надавил": боевики ХАМАС готовы передать власть в Секторе Газа, — СМИ

Сектор Газа может оказаться под контролем Палестинской национальной администрации. Израильские переговорщики проведут в Каире встречи, чтобы закончить боевые действия.

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Боевики палестинского движения ХАМАС отправили Организации освобождения Палестины письмо с заявлением о готовности передать Сектор Газа под власть Палестинской национальной администрации и правительственного комитета. Об этом сообщили источники телеканала Sky News Arabia.

Боевики выдвинули лишь одно условие: чиновники Газы должны быть обеспечены рабочими местами в новой администрации, а в случае увольнения — продолжат получать зарплату.

Собеседники утверждают, что такое решение радикалы приняли под "сильным давлением" Египта после переговоров в Каире. Спецпредставитель США по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф отмечает, что переговоры по второму этапу прекращения огня в Секторе Газа и обмену израильских заложников на палестинских продолжатся на текущей неделе.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в свою очередь поручил делегации израильских переговорщиков отправиться в Каир для переговоров 17 февраля. После заседания совета делегация получит инструкции по второму этапу, цель которого — положить конец боевым действиям раз и навсегда, сообщил телеканал.

Со своей стороны госсекретарь США Марко Рубио заявил в ходе совместной пресс-конференции с Нетаньяху 16 февраля, что ХАМАС не должен быть правящей силой в Секторе Газа.

Напомним, у президента США Дональда Трампа появился свой план спасения Газы и проживающих в ней людей. США хотят взять под контроль данный регион и переселить палестинцев в соседние страны.

Ранее Израиль и ХАМАС подписали соглашение о режиме прекращения огня в Секторе Газа. В Иерусалиме отмечали значительную роль посредников, ведь без них соглашение "почти развалилось бы".