Єгипет "сильно тиснув": бойовики ХАМАС готові передати владу в Секторі Газа, — ЗМІ

Сектор Газа може опинитися під контролем Палестинської національної адміністрації. Ізраїльські переговорники проведуть у Каїрі зустрічі, щоб закінчити бойові дії.

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Бойовики палестинського руху ХАМАС надіслали Організації визволення Палестини лист із заявою про готовність передати Сектор Газа під владу Палестинської національної адміністрації та урядового комітету. Про це повідомили джерела телеканалу Sky News Arabia.

Бойовики висунули лише одну умову: чиновники Гази мають бути забезпечені робочими місцями в новій адміністрації, а в разі звільнення — продовжать отримувати зарплату.

Співрозмовники стверджують, що таке рішення радикали ухвалили під "сильним тиском" Єгипту після переговорів у Каїрі. Спецпредставник США з Близького Сходу Стівен Віткофф зазначає, що переговори щодо другого етапу припинення вогню в Секторі Гази та обміну ізраїльських заручників на палестинських триватимуть на поточному тижні.

Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху, зі свого боку, доручив делегації ізраїльських перемовників вирушити в Каїр для переговорів 17 лютого. Після засідання ради делегація отримає інструкції щодо другого етапу, мета якого — покласти край бойовим діям раз і назавжди, повідомив телеканал.

Зі свого боку держсекретар США Марко Рубіо заявив під час спільної пресконференції з Нетаньягу 16 лютого, що ХАМАС не має бути керівною силою в Секторі Гази.

Нагадаємо, у президента США Дональда Трампа з'явився свій план порятунку Гази і людей, які проживають у ній. США хочуть взяти під контроль цей регіон і переселити палестинців у сусідні країни.

Раніше Ізраїль і ХАМАС підписали угоду про режим припинення вогню в Секторі Газа. У Єрусалимі відзначали значну роль посередників, адже без них угода "майже розвалилася б".