30-дневное перемирие России и Украины: как Путин может сорвать переговоры

Глава украинской делегации на переговорах с США в Саудовской Аравии Андрей Ермак заявил, что обсуждение конкретных деталей по 30-дневному перемирию начнется на следующей неделе. Каким образом будет происходить этот процесс и не будет ли Кремль пытаться свести его на нет, выяснял Фокус.

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Вскоре после обнародования совместного заявления по итогам девятичасовых переговоров представителей Украины и США в саудовской Джидде, глава украинской делегации Андрей Ермак отметил, что обсуждение всех деталей, связанных с режимом вероятного прекращения огня начнется на следующей неделе после того, как американская сторона обсудит с россиянами предложения, наработанные в Саудовской Аравии. "После этой встречи (в Джидде — ред.) ключ сегодня — именно у российской стороны. И весь мир будет видеть, кто хочет мира, а кто не хочет и только об этом говорит", — подчеркнул руководитель президентского Офиса (ОП).

Напомним, после встречи в Джидде 11 марта официальный Киев согласился на немедленное введение 30-дневного режима прекращения огня, если Россия тоже пойдет на аналогичный шаг.

Андрей Ермак: "Весь мир будет видеть, кто хочет мира, а кто не хочет и только об этом говорит" Фото: Офис президента

Между тем спикер Кремля Дмитрий Песков заявил, что российская сторона сейчас "внимательно изучает" заявления по итогам переговоров, состоявшихся между Украиной и США в Джидде. Подчеркнув, что не следует забегать вперед в вопросе 30-дневного прекращения огня, Песков добавил, мол, американская сторона пообещала по разным дипканалам передать подробную информацию о сути разговоров, состоявшихся в Саудовской Аравии. "Вот сначала мы должны эту информацию получить и проанализировать. Также у нас запланированы на днях контакты с американцами, во время которых мы рассчитываем уже на всю полноту информации. Кроме того, мы также не исключаем, что может возникнуть и тема телефонного разговора на высшем уровне", — заявил спикер Кремля.

Ключевая задача Украины после переговоров с США

В рамках мирного процесса в целом РФ будет выдвигать требования, которые будут абсолютно неприемлемыми как для Украины, так и для Соединенных Штатов, считает политолог Игорь Рейтерович. "Например, россияне могут настаивать на юридическом признании оккупированных территорий. Понятно, что Украина никогда на это не пойдет. Эту опцию, которая фактически является ящиком Пандоры, ни при каких условиях не поддержат и наши партнеры, в том числе и американские. Впрочем, если РФ упорно будет гнуть эту линию, это заставит американцев, даже если они этого и не хотят, принимать решительные решения и действовать в отношении Российской Федерации с позиции силы", — отмечает эксперт в разговоре с Фокусом.

Дмитрий Песков: "Мы не исключаем, что может возникнуть и тема телефонного разговора на высшем уровне" Фото: sibnovosti.ru

Говоря же о перемирии, политолог подчеркнул следующее: "Здесь Путин, думаю, будет максимально затягивать время и делать все для того, чтобы вроде бы и оставаться в переговорном процессе, но реально блокировать старт перемирия. Поскольку это очень сильно диссонирует с быстрым результатом, которого правдами — не правдами пытается достичь Трамп, ключевой вопрос заключается в том, насколько хватит терпения у президента США. Рано или поздно Трамп поймет, что Путин его, по сути, водит за нос, пытаясь "кинуть".

При таких обстоятельствах, важнейшей задачей для Украины сегодня, убежден Игорь Рейтерович, является наглядная демонстрация Трампу, кто на самом деле хочет мира, а кто — "занимается очковтирательством и имитацией".

"Когда Трамп убедится в том, что Москва говорит одно, а делает совсем другое, он будет вынужден предпринимать реальные антироссийские шаги. Кстати, Трампу по большому счету не нужно будет вводить какие-то реальные пошлины в отношении российской нефти. Ему вполне достаточно об этом объявить и рынок мгновенно отреагирует должным образом, от чего станет кому-то в РФ очень плохо. Здесь главный вопрос заключается в том, действительно ли Трамп на это готов, хватит ли у него политической воли и есть ли у него быстрый план реагирования, который позволил бы оперативно поставить РФ на место на случай, если Россия действительно начнет затягивать время с установлением режима перемирия", — заключает Игорь Рейтерович.

Как Путин может разыграть фактор Курщины при установлении перемирия

Зато политолог Игорь Петренко, моделируя в разговоре с Фокусом вероятную тактику Москвы после украинско-американских переговоров в Джидде, констатировал: "30-дневное перемирие с одной стороны может быть невыгодным для россиян, поскольку сейчас они активно наступают на Курщине и других участках. Да и в целом, перемирие дает возможность Украине перегруппироваться, перевести дыхание, где-то наладить логистику и тому подобное. То есть, с этой стороны перемирие невыгодно для РФ. С другой стороны, Путин может поставить условие, мол, РФ готова идти на перемирие в случае полного выхода ВСУ с Курщины. И тут очевидно, что американский маятник качнется в сторону России и, как говорил госсекретарь США Рубио, мяч снова перекинется на поле Украины".

Эксперт: "Когда Трамп убедится в том, что Москва говорит одно, а делает совсем другое, он будет вынужден предпринять реальные антироссийские шаги"

Трамп, прогнозирует политолог, будет невероятно раздражен в случае, если Россия будет пытаться затягивать время, "но готов ли на самом деле президент США действовать в такой ситуации по отношению к Москве с позиции силы — большой вопрос".

Наряду с тем, Игорь Петренко не исключает вариант, когда РФ может согласиться на перемирие даже без решения ситуации с Курщиной, рассчитывая на внутренне украинские "качели": "Ставка россиян здесь будет делаться на отвлечение украинцев от войны с попутной активизацией политико-избирательного процесса. К сожалению, РФ все еще имеет определенные каналы влияния на украинское общество, и, качая тему выборов, будет пытаться максимально ослабить Украину".

Каким образом будет действовать РФ во время переговоров о 30-дневном перемирии

Все "ловушки" Кремля проявятся еще до старта непосредственных переговоров о заключении договора о перемирии, считает эксперт Совета внешней политики "Украинская призма" Александр Краев. В частности, в разговоре с Фокусом эксперт отметил: "Сейчас россияне пытаются использовать паузу перед своим четким ответом о перемирии максимально "эффективно", обстреливая украинские города, параллельно пытаясь наступать практически по всей линии боевого соприкосновения. То есть, они сами понимают, что после прекращения огня уже нельзя будет выставлять все привычные при хоти — территориальные и другие. А для прекращения огня, как показали переговоры с американцами, не нужно ничего, кроме реальной готовности к такому шагу".

С учетом того, что с точки зрения Кремля, РФ сейчас держит инициативу не только на Курщине, но и в Донецкой и Харьковской областях, констатирует эксперт, Путин будет пытаться тянуть время. В такой ситуации, убежден Александр Краев, ключевая задача Украины заключается в том, чтобы оставаться на контакте с американцами, пока Москва не продемонстрировала четкую позицию готовности к 30-дневному перемирию.

При этом ни в коем случае, предостерегает эксперт, после удачных переговоров в Джидде, нельзя ложиться и почивать на лаврах. Вместо этого, отмечает Александр Краев, следует сконцентрироваться на том, чтобы на каждом следующем переговорном этапе американцы играли на нашей части поля, а для этого следует быть на постоянном контакте с администрацией Трампа и только совместно с ней продвигаться дальше на пути к установлению полноценного мира.