Переговоры соратников Трампа с оппозицией относительно выборов: Тимошенко и Порошенко прокомментировали

В СМИ сообщили, что политики размышляют над проведением быстрых президентских выборов между прекращением огня и подписанием мирного соглашения. Лидеры оппозиции поделились видением относительно того, когда будет возможно провести выборы в Украине.

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В Politico со ссылкой на источники сообщили, что команда президента США Дональда Трампа ведет тайные переговоры с бывшим премьером Юлией Тимошенко и высокопоставленными членами партии "Европейская солидарность" о скорых выборах в Украине. 6 марта лидер партии и 5-й президент Петр Порошенко отреагировал на эту информацию.

Он подчеркнул, что работа с американскими партнерами происходит "публично и прозрачно", а ее цель — сохранить двухпартийную поддержку Украины. По словам политика, встречи предлагали скоординировать с властями "вплоть до приглашения на них посла". Главными темами для обсуждений являются оружие, разведка, санкции против РФ, финансовая поддержка, свобода и демократия, трансатлантическое единство.

"Наша команда всегда была и есть категорически против выборов во время войны", — заверил Порошенко.

Он подчеркнул, что выборы могут быть проведены только после прекращения огня и подписания мирного соглашения с гарантиями безопасности для Украины.

"После этого очевидно закончится военное положение. И не позднее чем через 180 дней в стране должны состояться свободные, демократические выборы, которые обеспечат волеизъявление граждан и доверие свободного мира", — пояснил нардеп.

Он добавил, что в коммуникациях с союзниками настаивает на увеличении поставок оружия, усилении санкций против Москвы и "тех красных линиях, которые недопустимо пересекать в мирных переговорах".

"Наша ключевая задача сегодня — защитить интересы Украины и обеспечить ее европейское развитие. Это задача каждого украинского политика, независимо от принадлежности к власти или оппозиции", — подытожил Порошенко.

Юлия Тимошенко также отреагировала на новости о ее участии в тайных переговорах с Вашингтоном. Она подчеркнула, что Украина готова к переговорам по окончанию войны под сильным лидерством президента США Дональда Трампа.

"Команда "Батькивщины" ведет переговоры со всеми нашими союзниками, способными помогать в скорейшем обеспечении справедливого мира. До этого момента, и я об этом говорила не один раз, о проведении в Украине любых выборов не может быть и речи", — отметила нардеп.

Напомним, в Белом доме ответили, на каком этапе находится заключение соглашения об украинских полезных ископаемых.

В СМИ передали, что 6 марта президент Украины Владимир Зеленский присоединится к лидерам ЕС на встрече в Брюсселе.