Команда Трампа ведет тайные переговоры с Тимошенко и членами партии Порошенко, — СМИ

По данным Politico, обсуждение касалось проведения быстрых президентских выборов в Украине. Замысел заключается в том, чтобы провести выборы после прекращения огня, но до начала мирных переговоров.

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Топ-соратники президента США Дональда Трампа ведут секретные переговоры с оппонентами лидера Украины Владимира Зеленского относительно выборов. Об этом 6 марта сообщили в Politico.

Отмечается, что в тайных переговорах участвовали четверо неназванных высокопоставленных членов команды Трампа. По словам трех украинских нардепов и эксперта по внешней политике от Республиканской партии США, украинскую сторону представляли бывший премьер Юлия Тимошенко и высокопоставленные члены партии экс-президента Петра Порошенко.

По данным СМИ, дискуссия была сосредоточена на том, может ли Украина провести быстрые президентские выборы. Сейчас они откладываются в соответствии с Конституцией из-за военного положения. Соратники Трампа убеждены, что Зеленский потеряет свои голоса из-за усталости от войны и разочарования общества из-за коррупции. Журналисты отметили, что последний опрос свидетельствует об обратном — Зеленский до сих пор уверенно лидирует в борьбе за президентство.

Официально Вашингтон выступает против вмешательства во внутреннюю политику Украины. Однако, как подчеркнули в издании, поведение Трампа и его чиновников демонстрирует обратное. Киев критиковали за непроведение выборов, а сам лидер США назвал Зеленского "диктатором без выборов".

Сообщается, что Зеленский несмотря на надежды Белого дома значительно популярнее как Тимошенко, так и Порошенко. Его ближайший конкурент — бывший главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный, который сейчас является послом в Великобритании.

"Ключ ко всем планам, которые обсуждаются по обратным каналам, заключается в том, чтобы провести президентские выборы после того, как будет согласовано временное прекращение огня, но до начала полномасштабных мирных переговоров. Идею досрочных выборов президента проталкивает и Кремль, который годами хотел избавиться от Зеленского", — пояснили в СМИ.

Тимошенко и Порошенко публично выступили против выборов до завершения боевых действий, эту же позицию поддержал и мэр Киева Виталий Кличко. Однако, по словам неназванного республиканского эксперта по внешней политике, люди лидеров оппозиции все же общаются с командой Трампа, позиционируя себя как тех, с кем "легче работать".

Пресс-секретарь Тимошенко отказалась комментировать вероятное участие политика в тайных переговорах. Пресс-служба партии "Европейская солидарность" заверила, что выступает за обеспечение "свободных и справедливых конкурентных послевоенных выборов".

В то же время председатель Комитета Верховной Рады по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества Александр Мережко предупредил, что выборы пойдут только на пользу России.

"Я считаю, что Трампу безразлично, будут ли в Украине выборы или нет. Это нарратив (Владимира, — ред.) Путина, цель Путина. Путин использует Трампа, чтобы навязать Украине выборы с одной целью — подорвать нас изнутри. Он хочет убрать Зеленского, потому что он является символом нашего сопротивления. Путин понимает, что избирательная кампания во время войны будет разрушительной для нашего единства и нашей стабильности", — пояснил он.

Сообщается, что в последние недели Тимошенко пыталась убедить депутатов партий-конкурентов перейти на ее сторону. Она отмечала, что у Зеленского не будет другого выбора кроме назначения выборов, и это даст возможность сформировать новое большинство в парламенте.

Сам Зеленский отверг идею о своей отставке и пошутил, что если бы выборы проходили в этом году, он, скорее всего, одержал бы победу. Президент подчеркнул, что уйдет на отдых, если Украина станет членом НАТО, ведь тогда его миссия будет выполнена.

Напомним, 23 февраля президент Владимир Зеленский сообщил, что на выборах всегда настаивала РФ, и впоследствии такие же требования появились в США. Он пояснил, что неясно, как в условиях войны гарантировать безопасность избирателей и международных наблюдателей, как обеспечить голосование на прифронтовых территориях, как собрать голоса беженцев, воинов и жителей временно оккупированных территорий.

Бывший президент и нардеп Петр Порошенко заявлял 16 февраля, что выборы в Украине могут состояться 26 октября 2025 года.