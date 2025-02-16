Порошенко назвал вероятную дату, когда могут состояться выборы: подробности

Лидер партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко говорит, что ряд источников в различных ведомствах сообщают о подготовке к проведению парламентских и местных выборов. Наиболее вероятная дата их проведения — конец октября этого года.

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Пятый президент Украины и действующий народный депутат от партии "Европейская Солидарность" Петр Порошенко убежден, что выборы в Украине могут состояться 26 октября 2025 года. Об этом он рассказал в интервью изданию "Цензор.Нет".

Так Порошенко отреагировал на вопрос журналистки о том, когда по мнению политика, может состояться голосование.

"Запишите — 26 октября этого года", — сказал Порошенко

На уточнение журналистки о том, из чего политик делает такой вывод и не является ли такая дата продиктованной западными партнерами, то он сказал, что ряд его источников подтверждает эту информацию.

"Они [источники] на Банковой. По нашим источникам в правоохранительных органах. По нашим источникам в полиграфкомбинате "Украина", который сейчас обрабатывает, сколько надо бюллетеней. По нашим источникам в Центральной избирательной комиссии, которая начинает внесение изменений в реестр избирателей. По нашим источникам в Министерстве национального единства, которые открывают первый офис в Берлине. Исключительно для подготовки выборов", — заявил Порошенко.

По мнению политика, эти выборы будут привязаны к тому факту, что в конце 2025 должны состояться выборы парламента, хотя "они должны были состояться два года назад". Также нардеп добавляет, что одновременно с парламентскими должны состояться местные выборы.

"Мечта [действующей] власти — провести все выборы одновременно. Но американцы этого не дают делать. И вот они сейчас готовят все так, чтобы оставить без оппонентов. И вползти снова во власть, разрушая демократию, свободу, прозрачность выборов. Потому что они боятся из власти уходить", — резюмирует Порошенко.

Ранее стало известно, что США хотят, чтобы Украина провела выборы до конца года. По словам представителя президента США по вопросам Украины и России, в большинстве демократических стран выборы проводятся во время войны.

Впоследствии народный депутат София Федина сообщила, что сейчас может готовиться печать бюллетеней на выборы. По ее словам, госпредприятие "Украина" уже рассчитает расходы на подготовку к избирательному процессу.