Більше ніж телефонна розмова: Трамп переговорить з Путіним цього тижня

За словами Дональда Трампа, він планує зателефонувати до глави Кремля. Своєю чергою, РФ не виключає контактів із представниками США протягом найближчих кількох днів.

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Президент США Дональд Трамп повідомив, що планує переговорити з президентом Росії Володимиром Путіним цього тижня. Про це він сказав під час розмови із журналістами.

За словами Дональда Трампа, він планує зателефонувати до глави Кремля. При цьому він заявив, що розмова з Путіним може відбутися вже цього тижня.

Російські ЗМІ повідомили, що телефонна розмова Путіна з Трампом відбудеться у п'ятницю, 14 березня і "це буде більше, ніж просто телефонна розмова".

Як пише російське видання "РИА Новости", цитуючи речницю російського МЗС Марію Захарову, Росія не виключає контактів із представниками США протягом найближчих кількох днів.

Нагадаємо, що раніше президент США Дональд Трамп прокоментував імовірне припинення вогню в Україні на 30 днів. Він заявив, що тепер з цією з пропозицією Штати звернуться до Росії, і він сподівається, що президент РФ Володимир Путін також погодиться.

Також повідомлялося, що Україна під час переговорів у Саудівській Аравії 11 березня висловила готовність до 30-денного припинення вогню. США своєю чергою заявили, що скасовують паузу в обміні розвідданими та постачання оборонної допомоги.