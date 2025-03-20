Наземные войска, авиация и флот: что будут делать миротворческие силы в Украине, — Bloomberg

Полный план развертывания миротворческой миссии в Украине должен быть готов на момент, когда РФ подпишет мирное соглашение, рассказали журналисты. Союзники договариваются, где будут заправлять самолеты, и чем будут заниматься корабли.

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Франция и Великобритания составляют детальный план размещения миротворцев в Украине, хотя Российская Федерация пока отказывается даже от режима прекращения огня. Политики предлагают усилить наземный контингент авиацией и флотом. О деталях плана европейцев рассказало агентство Bloomberg.

Агентство сообщило об итогах второй встречи военных руководителей стран, которые решили поддержать Украину. Встреча состоялась в Лондоне, напомнили журналисты. Среди прочего, появилось новое заявление премьер-министра Великобритании Кира Стармера. Политик пояснил, что не ясно, когда появится мирное соглашение между РФ и Украиной и когда завершится война. Но к этому моменту следует готовиться: когда это произойдет, все должно быть готово, подчеркнул британский премьер.

"Если сделка будет, очень важно, чтобы мы могли действовать немедленно", — заявил Стармер.

Миротворцы в Украине — детали

Bloomberg привело основные детали плана размещения миротворцев в Украине.

К идее присоединились 30 стран, большинство — из Европы, но есть также Канада, Австралия, Новая Зеландия, Япония. Союзники предоставят самолеты, корабли, разведывательные данные, сухопутные силы. Среди прочих, возник вопрос о месте дислокации самолетов Typhoon, задействованных в спецоперации. В частности, планируется договориться, где их будут заправлять и где будут обслуживать, говорится в статье. Европейцы хотят получить заверения США, что американцы не оставят открытым восточный фланг НАТО, если военные поедут в Украину. Великобритания убеждает, что способна сама управлять флотом и ракетами морского базирования, хотя и зависит от Белого дома в вопросе обслуживания.

В статье агентства есть карта развертывания европейских миротворцев, которые будут действовать в рамках "коалиции желающих". На карте обозначено, что для защиты Украины привлекут силы на суше, в воздухе и в море. В воздухе будет работать авиация, которая будет взлетать с военных баз Польши и Румынии. Флот будет заниматься разминированием в Черном море. Наземные войска, которые предоставят Великобритания и Франция, вероятно, будут стоять в Киеве, Днепре, Одессе, Херсоне. Задача наземных подразделений — защита энергетики, важных инфраструктурных объектов, портов и тому подобное.

Миротворцы в Украине — план размещения контингента Фото: Bloomberg

Отметим, Украина и РФ пока не согласовали вопрос 30-дневного полного прекращения огня, которое предложил президент США Дональд Трамп. Глава Кремля Владимир Путин заявил, что в целом согласен на прекращение ударов по энергетике. При этом Кремль еще раз озвучил условие для перемирия: чтобы Украине в течение 30 дней не отправляли оружие и чтобы не состоялась мобилизация. Президент Украины также подтвердил, что возможна пауза в атаках на российские энергетические объекты, но подчеркнул, что никто не может указывать украинцам, что им делать с оружием и армией.

Напоминаем, 19 марта издание Newsweek показало карту ударов дронов Сил обороны по НПЗ РФ и объяснило, какая сторона получает большую выгоду от прекращения огня. Между тем 20 марта советник Путина озвучил состав делегации, которая будет говорить с американцами об условиях перемирия и в состав которой не вошло ни одного топ-чиновника с полномочиями.