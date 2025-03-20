"В местах опасных": Зеленский раскрыл подробности размещения миротворцев в Украине

Некоторые страны готовы размещать своих военных исключительно в крупных городах, но есть государства, которые согласились направить миротворческий контингент на границу и на море.

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На численный состав миротворческой миссии в Украине и количество государств, которые примут участие в ней влияет позиция США и администрации американского президента Дональда Трампа. Об этом журналистам заявил президент Украины Владимир Зеленский.

"Все это еще зависит от того, а что в этой инфраструктуре будут готовы делать Соединенные Штаты Америки и президент Трамп. Это важно. Это влияет также на количество стран, которые готовы присутствовать у нас, это очень влияет, скажу вам честно. И не только на количество стран, но и количественный состав той или иной страны. С Соединенными Штатами Америки в том или ином формате, стран может быть больше", — сказал Зеленский.

Он пояснил, что четкой цифры количества иностранных военных, которые будут находиться на территории Украины пока назвать нельзя, ведь продолжаются дискуссии не только по количеству, но и по месту их расположения.

"Есть страны, которые готовы располагать контингент в Украине, а есть те, которые готовы располагать на границе. Есть те, которые готовы — в местах опасных, есть те, которые готовы только на море. Или в центральных крупных городах Украины", — отметил Зеленский.

По его словам, также государства делятся на тех, кто готов направить свои войска уже сейчас, и тех — кто в случае повторной российской агрессии.

Поэтому, убежден Зеленский, необходимо отработать общее видение. В частности, на карте должны появиться конкретные страны с конкретным количеством войск в местах, где они готовы расположиться. После этого Украина будет делать все, чтобы найти с этими странами места не только там, где они готовы разместиться, но и там, где это нужно.

Напомним, Великобритания готова разместить в Украине тысячи солдат "на годы", чтобы поддерживать режим прекращения огня и сдерживать очередное вторжение ВС РФ.

16 марта Эмманюэль Макрон сообщил, что несколько европейских и неевропейских стран выразили желание присоединиться к коалиции развертывания миротворцев в Украине. По данным СМИ, войска могут быть размещены в Киеве, Одессе и Львове.