До 30 000 миротворцев в Украине: Британия готова отправить бойцов на "годы", — СМИ

В британском правительстве рассказали, что готовы развернуть свои войска на "столько, сколько потребуется". В то же время в России прибегают к угрозам и выступают против даже наблюдателей ОБСЕ.

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Премьер-министр Великобритании Кир Стармер готов разместить на годы в Украине тысячи солдат, чтобы поддерживать режим прекращения огня и сдерживать очередное вторжение ВС РФ. В рамках долгосрочного соглашения в целом могут быть размещены до 30 тысяч миротворцев из нескольких стран. Об этом 16 марта сообщили в The Times.

Отмечается, что планы отправить в Украину миротворческие силы численностью до 30 тысяч человек обсуждают Великобритания, Франция, Турция, Канада и Австралия. Другие страны готовы помочь с оружием и материально-техническим обеспечением.

Британский премьер отказался отвечать, смогут ли миротворцы открывать огонь по ВС РФ в случае атаки. По предположению СМИ, "правила взаимодействия" будут обсуждать в ближайшие дни.

Ожидается, что на этой неделе президент США Дональд Трамп проведет переговоры с лидером РФ Владимиром Путиным по 30-дневному перемирию. План предусматривает прекращение огня в воздухе и море, чтобы можно было легко отследить любые нарушения со стороны России, а затем — и на земле. Миротворцев направят в Украину уже после того, как будет заключено мирное соглашение.

Россия неоднократно выражала несогласие с размещением миротворцев в Украине. Однако президент Франции Эмманюэль Макрон подчеркивал, что страна-агрессор не будет иметь права голоса в этом вопросе.

Неназванный высокопоставленный источник в британском правительстве рассказал, что развертывание миротворцев будет бессрочным. По его словам, речь идет "о годах".

"Столько, сколько нужно для сохранения мирного соглашения и сдерживания России", — уточнил собеседник.

Однако, как заявлял Стармер, Великобритания не введет войска в Украину без гарантий со стороны США. В то же время Трамп неоднократно отказывался от предоставления гарантий безопасности, ведь в его понимании достаточно экономических обязательств, таких как соглашение по полезным ископаемым. Британский премьер вместо этого считает, что Путину нельзя доверять.

Что думают в РФ о миротворцах

Замглавы российского МИД Александр Грушко в интервью медиа "Известия" отметил, что Кремлю безразлично, будут ли контингенты НАТО развернуты в Украине в рамках миссии альянса или ЕС или по двусторонним договоренностям с отдельными странами.

"В любом случае, если они появляются там, это означает, что они размещаются в зоне конфликта со всеми последствиями для этих контингентов как сторон конфликта", — предупредил он.

Дипломат назвал разговоры о миротворческих силах "попыткой поставить воз впереди лошади". По его словам, к этому вопросу можно подойти только после того, как будет готово само соглашение. Тогда стороны смогут прийти к пониманию, нужно ли международное сопровождение, и обсудить это.

"Речь может идти и о невооруженных наблюдателях, гражданской миссии, которая бы следила за выполнением отдельных аспектов этого соглашения или о гарантийных механизмах. А пока — это сотрясение воздуха", — заверил Грушко.

Он рассказал, что Россия против и ОБСЕ, ведь предыдущая специальная мониторинговая миссия "не справилась". Замминистра уточнил, что некоторые работники якобы работали в пользу Украины, а жители Донбасса ожидали после приезда наблюдателей обстрелов, поэтому Москва относится к привлечению ОБСЕ "крайне скептически" даже в теории.

"Нельзя не видеть, что цель этих вбросов о развертывании западных контингентов стран на территории Украины — подготовка общественного мнения именно к самым радикальным сценариям, часть кампании по нагнетанию военного психоза и демонизации России", — добавил чиновник.

Напомним, заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что размещение миротворцев в Украине из стран НАТО будет означать войну России против альянса. По его словам, Запад хочет "оказать военную помощь неонацистам в Киеве".

Президент Франции Эмманюэль Макрон сообщил, что несколько европейских и неевропейских стран выразили желание присоединиться к коалиции развертывания миротворцев в Украине. По данным СМИ, войска могут быть размещены в Киеве, Одессе и Львове.