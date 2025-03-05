Кир Стармер убедил Зеленского восстановить отношения с Трампом, — The Telegraph

В Лондоне посчитали важным завершить конфликт украинского и американского президентов. После этого Зеленский выпустил заявление с похвалой "сильного лидерства" Трампа.

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Британский премьер Кир Стармер провел телефонный разговор с украинским президентом Владимиром Зеленским перед тем, как глава государства сделал попытку публично наладить отношения с США. Об этом пишет The Telegraph.

Перед тем, как опубликовать пост в Х, Зеленский говорил со Стармером, который убеждал президента Украины поддержать мирный план американского президента Дональда Трампа и соглашение о полезных ископаемых.

Во время разговора премьер-министр Великобритании сказал Зеленскому, что есть определенные вещи, которые Трамп хотел услышать — в частности, признание того, что украинский президент неправильно повел себя на встрече в Овальном кабинете Белого дома 28 февраля. Издание утверждает, что именно после этой встречи Владимир Зеленский "уступил" и опубликовал пост, в котором похвалил "сильное лидерство" Трампа, поблагодарил США за военную поддержку и выразил сожаление по поводу публичного спора.

В Лондоне считали важным завершить конфликт украинского и американского президентов, однако остаются обеспокоены тем, что одного заявления Зеленского может быть недостаточно, поскольку позиция Вашингтона становится все более жесткой.

Сразу после визита в США украинский президент улетел в Великобританию, где встретился со Стармером.

Между тем CNN пишет, что спецпосланник Трампа Кит Келлог и другие чиновники якобы подчеркнули Зеленскому важность скорейшей стабилизации отношений с Белым домом и призвали возобновить переговоры по соглашению о полезных ископаемых до выступления Трампа в Конгрессе 4 марта.

Реакция Трампа на заявление Зеленского

Выступая перед Конгрессом, президент США сказал, что получил "важное письмо" от украинского коллеги, а Украина готова сесть за стол переговоров как можно быстрее.

Напомним, Дональд Трамп оставляет в силе запрет на военную поддержку Украины.

Также Фокус писал о комментарии Джей Ди Венса относительно спора Трампа и Зеленского в Белом доме.