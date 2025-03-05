Кір Стармер переконав Зеленського відновити відносини з Трампом, — The Telegraph

У Лондоні вважали важливим завершити конфлікт українського та американського президентів. Після цього Зеленський випустив заяву з похвалою "сильного лідерства" Трампа.

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Британський премʼєр Кір Стармер провів телефонну розмову з українським президентом Володимиром Зеленським перед тим, як глава держави зробив спробу публічно налагодити відносини із США. Про це пише The Telegraph.

Перед тим, як опублікувати допис в Х, Зеленський говорив із Стармером, який переконував президента України підтримати мирний план американського президента Дональда Трампа та угоду про корисні копалини.

Під час розмови премʼєр-міністр Великої Британії сказав Зеленському, що є певні речі, які Трамп хотів почути — зокрема, визнання того, що український президент неправильно повівся на зустрічі в Овальному кабінеті Білого дому 28 лютого. Видання стверджує, що саме після цієї зустрічі Володимир Зеленський "поступився" та опублікував допис, у якому похвалив "сильне лідерство" Трампа, подякував США за військову підтримку та висловив жаль щодо публічної суперечки.

У Лондоні вважали важливим завершити конфлікт українського та американського президентів, проте залишаються занепокоєні тим, що однієї заяви Зеленського може бути недостатньо, оскільки позиція Вашингтона стає дедалі жорсткішою.

Одразу після візиту до США український президент полетів до Великої Британії, де зустрівся зі Стармером.

Тим часом CNN пише, що спецпосланець Трампа Кіт Келлог та інші посадовці нібито наголосили Зеленському на важливості якомога швидшої стабілізації відносин із Білим домом і закликали відновити переговори щодо угоди про корисні копалини до виступу Трампа в Конгресі 4 березня.

Реакція Трампа на заяву Зеленського

Виступаючи перед Конгресом, президент США сказав, що отримав "важливий лист" від українського колеги, а Україна готова сісти за стіл перемовин якнайшвидше.

Нагадаємо, Дональд Трамп лишає в силі заборону на військову підтримку України.

Також Фокус писав про коментар Джей Ді Венса щодо перепалки Трампа та Зеленського в Білому домі.