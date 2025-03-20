"В місцях небезпечних": Зеленський розкрив подробиці розміщення миротворців в Україні

Деякі країни готові розміщати своїх військових виключно у великих містах, але є держави, які погодились направити миротворчий контингент на кордон та на море.

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На чисельний склад миротворчої місії в Україні та кількість держав, які візьмуть участь у ній впливає позиція США та адміністрації американського президента Дональда Трампа. Про це журналістам заявив президент України Володимир Зеленський.

"Все це ще залежить від того, а що в цій інфраструктурі будуть готові робити Сполучені Штати Америки і президент Трамп. Це важливо. Це впливає також на кількість країн, які готові бути у нас присутніми, це дуже впливає, скажу вам чесно. І не тільки на кількість країн, але й кількісний склад тієї чи іншої країни. Зі Сполученими Штатами Америки в тому чи іншому форматі, країн може бути більше", — сказав Зеленський.

Він пояснив, що чіткої цифри кількості іноземних військових, які перебуватимуть на території України наразі назвати не можна, адже тривають дискусії не лише щодо кількості, а й щодо місця їх розташування.

"Є країни, які готові розташовувати контингент в Україні, а є ті, які готові розташовувати на кордоні. Є ті, які готові — в місцях небезпечних, є ті, які готові тільки на морі. Або в центральних великих містах України", — зазначив Зеленський.

За його словами, також держави поділяються на тих, хто готовий направити свої війська вже зараз, та тих — хто у випадку повторної російської агресії.

Тому, переконаний Зеленський, необхідно відпрацювати загальне бачення. Зокрема, на мапі мають з'явитися конкретні країни з конкретною кількістю військ в місцях, де вони готові розташуватися. Після цього Україна буде робити все, щоб знайти з цими країнами місця не тільки там, де вони готові розміститися, але й там, де це потрібно.

Нагадаємо, Велика Британія готова розмістити в Україні тисячі солдатів "на роки", щоб підтримувати режим припинення вогню й стримувати чергове вторгнення ЗС РФ.

16 березня Емманюель Макрон повідомив, що кілька європейських і неєвропейських країн висловили бажання доєднатись до коаліції розгортання миротворців в Україні. За даними ЗМІ, війська можуть бути розміщені у Києві, Одесі і Львові.