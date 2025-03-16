До коаліції для розгортання військ в Україні хочуть приєднатися кілька країн, — Макрон

Війська союзників можуть розміститися в Києві, Одесі та Львові. При цьому, вважає президент Франції Емманюель Макрон, Росія не має права забороняти розгортання миротворців на території України.

Related video

Кілька європейських, а також неєвропейських країн висловили бажання приєднатися до коаліції розгортання військ в Україні. Про це, як повідомляє видання La Depeche, повідомив президент Франції Емманюель Макрон.

За його словами, метою створеної коаліції є не масове відправлення європейських військ, а розгортання кількох тисяч військових від кожної країни в ключових точках для зміцнення української оборони і демонстрації довгострокової підтримки України.

Важливо

Друга армія НАТО: Туреччина готова відправити миротворців в Україну, — Bloomberg

Видання Le Parisien пише, що миротворчі війська союзників можуть розміститися в Києві, Одесі та Львові.

При цьому, незважаючи на те, що Росія категорично проти присутності військових країн ЄС і НАТО в Україні, Макрон вважає, що у Кремля немає права голосу з цього питання.

"Україна — суверенна держава, якщо вона просить союзні війська перебувати на її території, то РФ не може залучатися до ухвалення рішення", — заявив Макрон.

Нагадаємо, що на початку березня Франція пропонувала для України "обмежене перемир'я", яке триватиме місяць "в повітрі, на морях і в енергетичній інфраструктурі".

Також Фокус писав, що посольство Росії в Австралії заявило, що можливе розгортання австралійського миротворчого контингенту в Україні призведе до "серйозних наслідків".