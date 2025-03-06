Наполеон і Гітлер — попередники Макрона: у Кремлі висловилися після виступу президента Франції

Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров заявив, що Макрон "не дуже витончено чинить" і нібито хоче воювати з Росією.

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У Кремлі відреагували на виступ президента Франції Емманюеля Макрона, який заявив, що оголосив, що наступного тижня в Парижі хоче зібрати начальників штабів армій тих європейських країн, які потенційно готові брати участь у європейському контингенті в Україні в межах гарантій безпеки. Після спічу Макрона висловилися в російському МЗС і особисто прессекретар Володимира Путіна Дмитро Пєсков. Про це повідомляє ТАСС.

Промова Емманюеля Макрона

"На відміну від своїх попередників, які теж хотіли з Росією воювати, — Наполеона, Гітлера — пан Макрон не дуже витончено чинить. Тому що ті прямо говорили: "Треба завоювати Росію, треба Росію перемогти". А він, мабуть, хоче того ж самого, але чомусь каже, що воювати з Росією треба, щоб вона не перемогла Францію, що Росія створює загрози Франції та Європі", — повідомив голова російського МЗС на пресконференції.

Лавров упевнений, що президент Франції Емманюель Макрон "маскує свої справжні наміри" і нібито продовжує справу Наполеона.

"Мені дуже дивно було чути, що пан Макрон в агресивній манері, продовжуючи справу Наполеона, який хотів Росію підкорити, але маскуючи свої справжні ілюзорні наміри, ще й почав висловлюватися і критикувати Путіна за те, що той постійно "обманює", тим самим ніби вступаючи в заочний діалог із президентом Трампом", — повідомив Лавров.

А прессекретар Путіна Дмитро Пєсков прокоментував заяву Макрона про те, що він готовий говорити про можливість захисту "ядерною парасолькою" Франції інших європейських союзників.

Пєсков заявив, що ядерна риторика президента Франції "дуже конфронтаційна".

"Якщо прочитати виступ Макрона, то таке відчуття, що Франція, дійсно, шукає продовження війни. Ба більше, Франція вже готова використовувати свої ядерні озброєння у справі безпеки тощо. Це вже така ядерна риторика, це претензія на ядерне лідерство в Європі. Тобто це дуже і дуже конфронтаційно", — повідомив Пєсков.

Нагадаємо, Фокус розбирав промову президента Франції Емманюеля Макрона, який зробив кілька цікавих заяв. Зокрема й про ядерну зброю.