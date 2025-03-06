Наполеон и Гитлер – предшественники Макрона: в Кремле высказались после выступления президента Франции

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Макрон "не очень изящно поступает" и якобы хочет воевать с Россией.

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В Кремле отреагировали на выступление президента Франции Эмманюэля Макрона, который заявил, что объявил, что на следующей неделе в Париже хочет собрать начальников штабов армий тех европейских стран, которые потенциально готовы участвовать в европейском контингенте в Украине в рамках гарантий безопасности. После спича Макрона высказались в российском МИДе и лично пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков. Об этом сообщает ТАСС.

Речь Эмманюэля Макрона

"В отличие от своих предшественников, которые тоже хотели с Россией воевать, — Наполеона, Гитлера — господин Макрон не очень изящно поступает. Потому что те прямо говорили: "Надо завоевать Россию, надо Россию победить". А он, видимо, хочет того же самого, но почему-то говорит, что воевать с Россией надо, чтобы она не победила Францию, что Россия создает угрозы Франции и Европе", — сообщил глава российского МИД на пресс-конференции.

Лавров уверен, что президент Франции Эмманюэль Макрон "маскирует свои истинные намерения" и якобы продолжает дело Наполеона.

"Мне очень странно было слышать, что господин Макрон в агрессивной манере, продолжая дело Наполеона, который хотел Россию покорить, но маскируя свои истинные иллюзорные намерения, еще стал высказываться и критиковать Путина за то, что тот постоянно "обманывает", тем самым как бы вступая в заочный диалог с президентом Трампом", — сообщил Лавров.

А пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков прокомментировал заявление Макрона о том, что он готов говорить о возможности защиты "ядерным зонтиком" Франции других европейских союзников.

Песков заявил, что ядерная риторика президента Франции "очень конфронтационная".

"Если прочитать выступление Макрона, то такое ощущение, что Франция, действительно, ищет продолжения войны. Более того, Франция уже готова использовать свои ядерные вооружения в деле безопасности и т. д. Это уже такая ядерная риторика, это претензия на ядерное лидерство в Европе. То есть это очень и очень конфронтационно", — сообщил Песков.

Напомним, Фокус разбирал речь президента Франции Эмманюэля Макрона, который сделал несколько интересных заявлений. В том числе и о ядерном оружии.