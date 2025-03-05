Ядерна зброя захистить континент: основні тези звернення Макрона до нації (відео)

Французькі ядерні боєголовки будуть застосовувати після відповідного рішення головнокомандувача, повідомив президент Франції Емманюель Макрон. Проблеми з безпекою пов'язані з діями РФ та США.

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Президент Франції Емманюель Макрон закликав націю обговорити ідею розгортання ядерної зброї через загрозу з боку Російської Федерації, яка і далі готується вести війну. Французи повинні зрозуміти, що ідеться про безпеку, і це призведе до додаткових витрат. Заява Макрона пролунала 5 березня і транслювалась у соцмережі X.

Зупинка допомоги США - заява Макрона 5 березня

Макрон найперше озвучив народу список загроз. Глава Франції пояснив, що США змінили ставлення до російсько-української війни і, водночас, почали економічний наступ на Європу, піднімаючи митні тарифи. Крім того, французам загрожують терористи. При цьому і далі слід підтримувати Україну, яка бореться з РФ — з країною-агресором. Далі політик нагадав, що Кремль купує зброю в Ірану та КНДР, поширює фейки серед жителів ЄС, переозброюється і до 2030 року планує витрачати на армію 40% бюджету. З огляду на перелічені причини французький президент заявив, що надалі країна буде більше інвестувати у власну армію. Крім того, має початись дискусія щодо ядерної зброї, заявив він. Згідно з ідеєю Макрона, ядерні боєзаряди Франції повинні захистити весь континент.

"Нам знадобиться мужність, нам знадобиться зробити вибір заходів ядерного стримування. Я вирішив розпочати стратегічні обговорення щодо нашого захисту всього континенту з допомогою нашої ядерної зброї. Хоч яким би було фінальне рішення, все залежатиме від головнокомандувача, від голів різних країн. Нам потрібно залишатися незалежними", — сказав він.

Серед інших тез Макрона — заява, що загроза від Росії поширюється за межі України і що Кремлю не можна довіряти, оскільки попередні домовленості росіяни вже порушували.

"Ми дамо рішучу відповідь на усі ці виклики. Ми будемо готувати наші подальші кроки разом із нашими європейськими колегами, союзниками, і, як протягом останніх двох тижнів, ми будемо продовжувати захищати наші рішення, які будуть на користь усіх наших союзників", — сказав президент Франції.

Зупинка допомоги США — деталі

Зазначимо, 4 березня США почали зупиняти військову допомогу Україні, писав Фокус. Спершу Білий дім скасував відправлення озброєння, яке прямувало до українського кордону і перебувало на кораблях, в літаках та поїздах. Після цього Вашингтон заявив, що ЗСУ не будуть отримувати ніяких розвідувальних даних: ні про вильоти російської авіації, ні про пуски балістики та БПЛА, ні про військові цілі на території РФ.

Нагадуємо, 5 березня радник Білого дому з питань нацбезпеки Майк Волц розповів про вимоги, які США мають до України. Видання Bild озвучило три прогнози щодо російської-української війни.