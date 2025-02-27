"РФ ніколи не погодиться на миротворців з ЄС в Україні": Лукашенко висловився про мирні переговори

Білоруський диктатор говорить, що Путін підтвердив готовність вести переговори з українською стороною. Водночас РФ категорично проти розміщення в Україні миротворців з Європи.

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Лідер Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що Росія ніколи не погодиться на розміщення в Україні миротворчих сил із країн Європейського Союзу, що Кремль "може насторожувати" угода Києва з Вашингтоном щодо рідкісноземельних металів і що "питання України без України не вирішуватимуть". Про це він сказав в інтерв'ю американському блогеру та криптопідприємцю Маріо Науфалу, повідомляє білоруське інформаційне агентство БЕЛТА.

Білоруський правитель стверджує, що Москва категорично проти та ніколи не погодиться на розміщення в Україні іноземних миротворчих сил.

"Принаймні, така позиція Росії на сьогодні. Тим паче, що керівництво Європейського Союзу, насамперед в особі Німеччини та Франції, займає дуже агресивну позицію на цей момент", — сказав Лукашенко.

Водночас він заявив, що під час останніх контактів із ним президент РФ Володимир Путін підтвердив, що готовий говорити про врегулювання ситуації зокрема й з українською стороною.

"Потім він продовжив говорити, що українці й Зеленський ображаються, що їх не покликали в Саудівську Аравію. Каже: "Навіщо кликати, якщо там питання були Росії та США. Там тільки побіжно торкнулися на цих переговорах питання України. Тому навіщо було кликати Україну". Але про це вже і Трамп сказав, у цьому ключі. Коли будуть вирішуватися питання України, я думаю, без України ці питання ніхто вирішувати не буде", — сказав Лукашенко.

Крім того, білоруський диктатор вважає, що угода між США й Україною щодо рідкісноземельних металів повинна насторожувати Кремль.

"Найімовірніше, це може насторожувати, якщо Росія відчує, що ці домовленості будуть виходити за межі економічних відносин. Якщо це буде чиста економіка, не пов'язана з військово-промисловим комплексом, зброєю, збройними силами, чому б і ні? Росія спокійно працюватиме", — сказав він.

За словами Лукашенка, Путін сказав йому, що "американці ломляться у відкриті двері", і всі ці ресурси є і в Росії, тож Вашингтон міг би домовитися з Москвою.

Зазначимо, 25 лютого прессекретар Путіна Дмитро Пєсков підтверджував, що Кремль готовий співпрацювати зі США для видобутку 658 млн тонн корисних копалин.

Нагадаємо, 26 лютого міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров озвучив умови миру з боку РФ. Він заявив, що Кремль не погодиться на припинення бойових дій за лінією фронту, бо це "суперечить конституції".

Також 26 лютого ЗМІ писали, що представники США вилучили гарантії безпеки з попередніх версій угоди про корисні копалини України та додали їх лише до кінцевого варіанту у "розпливчастому" формулюванні.