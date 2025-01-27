Вибори президента Білорусі: Лукашенко побив рекорд за кількістю зібраних голосів
Сьомий раз главою Білорусі став Олександр Лукашенко. Згідно з даними ЦВК, він перевершив себе і набрав найбільшу кількість голосів виборців за всі вибори.
У Білорусі підбили підсумки президентських виборів. Усьоме главою держави став Олександр Лукашенко, здобувши 86,82% голосів, повідомило видання "Зеркало" з посиланням на дані місцевого Центрвиборчкому.
Інші чотири кандидати набрали сумарно менше ніж 10% голосів виборців, проти всіх проголосували 3,6%. Остаточні підсумки виборів підведуть 3 лютого.
Примітно, що на поточних виборах президента Лукашенко побив особистий рекорд за кількістю зібраних голосів. Видання наводить хронологію результатів голосування за президента Білорусі в різні роки:
- у другому турі на виборах 1994 року Лукашенко набрав 80,34% голосів;
- на виборах 2001 року — 75,65%;
- у 2006-му — 82,97%;
- у 2010-му — 79,65%;
- 2015-го — 83,47%;
- У 2020-му — 80,1%.
Останні вибори президента Білорусі 2020 року супроводжувалися масовими протестами з боку опозиції. Багато людей зазнали арештів, тортур і отримали кримінальні терміни.
"Дзеркало" називає суперників Лукашенка "спойлерами", яким відведено різні функції. Зокрема, кандидати заплутують виборців, заважають іншим із шансами на перемогу, а також просто перебувають у списках для кількості.
"Нікого із зареєстрованих кандидатів не можна назвати незалежними і реальними суперниками для Лукашенка", — зазначили журналісти.
Нагадаємо, у МЗС України вже давали оцінку результатам виборів у Білорусі. Олександр Лукашенко залишається союзником ворога України президента РФ Володимира Путіна.
Лукашенко нещодавно відповідав на запитання про перші дні російського вторгнення в Україну. Він заперечував пропозицію президенту України Володимиру Зеленському вдарити по Мозирському нафтопереробному заводу.