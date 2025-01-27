Вибори президента Білорусі: Лукашенко побив рекорд за кількістю зібраних голосів

Сьомий раз главою Білорусі став Олександр Лукашенко. Згідно з даними ЦВК, він перевершив себе і набрав найбільшу кількість голосів виборців за всі вибори.

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У Білорусі підбили підсумки президентських виборів. Усьоме главою держави став Олександр Лукашенко, здобувши 86,82% голосів, повідомило видання "Зеркало" з посиланням на дані місцевого Центрвиборчкому.

Інші чотири кандидати набрали сумарно менше ніж 10% голосів виборців, проти всіх проголосували 3,6%. Остаточні підсумки виборів підведуть 3 лютого.

Олександр Лукашенко отримав майже 87% голосів

Примітно, що на поточних виборах президента Лукашенко побив особистий рекорд за кількістю зібраних голосів. Видання наводить хронологію результатів голосування за президента Білорусі в різні роки:

у другому турі на виборах 1994 року Лукашенко набрав 80,34% голосів;

на виборах 2001 року — 75,65%;

у 2006-му — 82,97%;

у 2010-му — 79,65%;

2015-го — 83,47%;

У 2020-му — 80,1%.

Останні вибори президента Білорусі 2020 року супроводжувалися масовими протестами з боку опозиції. Багато людей зазнали арештів, тортур і отримали кримінальні терміни.

"Дзеркало" називає суперників Лукашенка "спойлерами", яким відведено різні функції. Зокрема, кандидати заплутують виборців, заважають іншим із шансами на перемогу, а також просто перебувають у списках для кількості.

"Нікого із зареєстрованих кандидатів не можна назвати незалежними і реальними суперниками для Лукашенка", — зазначили журналісти.

Нагадаємо, у МЗС України вже давали оцінку результатам виборів у Білорусі. Олександр Лукашенко залишається союзником ворога України президента РФ Володимира Путіна.

Лукашенко нещодавно відповідав на запитання про перші дні російського вторгнення в Україну. Він заперечував пропозицію президенту України Володимиру Зеленському вдарити по Мозирському нафтопереробному заводу.