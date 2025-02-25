Речник Дмитро Пєсков заявив про "широкі перспективи" співпраці з Вашингтоном. Однак, з його слів, час для розгляду можливих проєктів ще не настав.

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Прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков підтвердив, що Кремль не проти співпраці зі США щодо понад 650 мільйонів тонн рідкісноземельних металів. Про це 25 лютого повідомили у The Moscow Times.

У виданні зауважили, що попри багаторічні зусилля демонізувати образ США за допомогою пропаганди у Москві заявили про "широкі перспективи" торгівельно-економічної та інвестиційної взаємодії з країною. За даними російського Мінприроди, загалом запаси рідкісних металів у країні-агресорці сягають 658 мільйонів тонн.

Як передали журналісти "Коммерсантъ" 25 лютого, Пєсков заявив, що президент РФ Володимир Путін і лідер США Дональд Трамп виявили політичну волю до відновлення діалогу між країнами. На порядку денному — закінчення війни в Україні.

Після цього, зі слів речника, прийде час для розгляду можливих проєктів торгівельно-економічної та інвестиційної співпраці.

"Американцям потрібні рідкісноземельні метали. У нас їх багато", — пояснив він.

Пєсков зауважив, що Росія має власні плани щодо розробки стратегічних ресурсів, але готова до співпраці в цьому напрямі. Він запевнив, що Кремль буде відкритий до цього, коли "настане момент прояву політичної волі" щодо розробки копалин.

Нагадаємо, радник голови ОП Михайло Подоляк назвав три види санкцій проти РФ, які є найбільш ефективними.

У Politico 25 лютого повідомили, що поки президент США Дональд Трамп веде діалог з Росією, Європа розглядає варіант використання власного козиря в рукаві вартістю у приблизно 200 мільярдів євро.