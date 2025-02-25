Поки Трамп веде переговори, ЄС роздумує над "секретною зброєю" вартістю у €200 млрд, — ЗМІ

Європа має власні важелі впливу, які поки не використовує для переговорів щодо завершення війни в Україні. Однак деякі країни виступають проти, зокрема Франція, Італія, Іспанія та Німеччина.

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Президент США Дональд Трамп поводиться так, ніби має на руках усі карти в переговорах щодо України. Однак Брюссель береже "секретну зброю" у власному рукаві. Про це 25 лютого повідомили у Politico.

Йдеться про конфіскацію російських активів, заблокованих після повномасштабного вторгнення ЗС РФ у 2022 році. Левова частка цих грошей (приблизно 200 мільярдів євро) зберігається у брюссельській фінансовій установі Euroclear.

"Хоча точна сума російських заморожених активів у Європі невідома, загальновизнано, що ця цифра ближче до 200 мільярдів євро, ніж до 300 мільярдів євро", — зауважили журналісти.

США контролюють лише 5 мільярдів доларів.

"Арешт цих активів є рішучим варіантом, який майже напевно гарантував би Європі більше місце за столом після того, як США та Кремль заморозили його на недавніх переговорах в Ер-Ріяді, Саудівська Аравія", — повідомили у виданні.

Однак думки у ЄС щодо цього розділилися. Країни Балтії та Північної Європи виступають "за", цю позицію зокрема підтримують Польща, Чехія та віцепрезидентка Європейської комісії Кая Каллас. Протилежну позицію мають Франція, Німеччина, Італія, Іспанія та президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн. Вони побоюються, що такий крок налякає міжнародних інвесторів і стане втратою найбільшої переваги на переговорах.

"Якщо ви розморозили [активи] і віддали Україні, у вас їх більше немає, і ви не можете використовувати їх як розмінну монету", — пояснив неназваний дипломат Євросоюзу.

Каллас оцінює шанси на конфіскацію як невисокі. Вона підкреслила, що для цього рішення мають підтримати всі, а поки згоди в Європі не досягли. Однак європейські країни визнають, що заморожені активи РФ надають їм додатковий вплив на Кремль.

"Якщо вони точно хочуть отримати гроші назад, то вони повинні дати щось натомість", — підкреслив дипломат.

Поки 27 лідерів ЄС дійшли згоди у тому, що активи залишатимуться заблокованими, поки РФ не погодиться виплатити Україні післявоєнні репарації. Водночас, за підрахунками Світового банку, на відновлення потрібно 486 мільярдів доларів. Тобто активи вартістю 200 мільярдів євро (понад 209 мільярдів доларів) ці витрати повністю не покриють.

Нагадаємо, у The New York Times повідомили, що Україна й США наближаються до домовленостей щодо рідкісноземельних копалин, але гарантій безпеки угода не передбачає.

Прессекретарка Білого дому Керолайн Лівітт розповіла, коли можуть відбутися переговори президента США Дональда Трампа з українським лідером Володимиром Зеленським.