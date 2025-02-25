Пока Трамп ведет переговоры, ЕС раздумывает над "секретным оружием" стоимостью в €200 млрд, — СМИ

Европа имеет собственные рычаги влияния, которые пока не использует для переговоров по завершению войны в Украине. Однако некоторые страны выступают против, в частности Франция, Италия, Испания и Германия.

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Президент США Дональд Трамп ведет себя так, будто имеет на руках все карты в переговорах по Украине. Однако Брюссель хранит "секретное оружие" в собственном рукаве. Об этом 25 февраля сообщили в Politico.

Речь идет о конфискации российских активов, заблокированных после полномасштабного вторжения ВС РФ в 2022 году. Львиная доля этих денег (примерно 200 миллиардов евро) хранится в брюссельском финансовом учреждении Euroclear.

"Хотя точная сумма российских замороженных активов в Европе неизвестна, общепризнанно, что эта цифра ближе к 200 миллиардам евро, чем к 300 миллиардам евро", — отметили журналисты.

США контролируют только 5 миллиардов долларов.

"Арест этих активов является решительным вариантом, который почти наверняка гарантировал бы Европе больше место за столом после того, как США и Кремль заморозили его на недавних переговорах в Эр-Рияде, Саудовская Аравия", — сообщили в издании.

Однако мнения в ЕС относительно этого разделились. Страны Балтии и Северной Европы выступают "за", эту позицию в частности поддерживают Польша, Чехия и вице-президент Европейской комиссии Кая Каллас. Противоположную позицию имеют Франция, Германия, Италия, Испания и президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен. Они опасаются, что такой шаг напугает международных инвесторов и станет потерей наибольшего преимущества на переговорах.

"Если вы разморозили [активы] и отдали Украине, у вас их больше нет, и вы не можете использовать их как разменную монету", — пояснил неназванный дипломат Евросоюза.

Каллас оценивает шансы на конфискацию как невысокие. Она подчеркнула, что для этого решение должны поддержать все, а пока согласия в Европе не достигли. Однако европейские страны признают, что замороженные активы РФ оказывают им дополнительное влияние на Кремль.

"Если они точно хотят получить деньги обратно, то они должны дать что-то взамен", — подчеркнул дипломат.

Пока 27 лидеров ЕС пришли к согласию в том, что активы будут оставаться заблокированными, пока РФ не согласится выплатить Украине послевоенные репарации. В то же время, по подсчетам Всемирного банка, на восстановление нужно 486 миллиардов долларов. То есть активы стоимостью 200 миллиардов евро (более 209 миллиардов долларов) эти расходы полностью не покроют.

Напомним, в The New York Times сообщили, что Украина и США приближаются к договоренностям по редкоземельным ископаемым, но гарантий безопасности соглашение не предусматривает.

Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт рассказала, когда могут состояться переговоры президента США Дональда Трампа с украинским лидером Владимиром Зеленским.