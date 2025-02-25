США получат доход от природных ресурсов Украины при отсутствии гарантий безопасности, — NYT

Киев и Вашингтон приближаются к заключению соглашения, предусматривающего передачу США доли в доходах от добычи минералов. При этом для Украины новый договор, как отмечает NYT, будет несколько лучше предыдущей версии.

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Украина и США приближаются к соглашению, которое предоставит Вашингтону долю доходов от природных ресурсов Киева. Об этом сообщает The New York Times.

Американский президент Дональд Трамп заявил, что президент Украины Владимир Зеленский может приехать в Белый дом на этой или следующей неделе для подписания соглашения.

"Соглашение сейчас прорабатывается. Они очень близки к окончательной сделке", — заявил Трамп в понедельник в Белом доме.

Перед этим вице-премьер Украины Ольга Стефанишина опубликовала в соцсети X пост, что "команды Украины и США находятся на заключительной стадии переговоров относительно соглашения по минералам".

Версия соглашения, с которой ознакомилась The New York Times, содержала более выгодные условия для Украины, чем предыдущие проекты. Однако документ не включал гарантии безопасности, которые просит страна.

Четыре человека, которые были проинформированы о сделке и говорили на условиях анонимности для обсуждения конфиденциальных переговоров, заявили, что именно эти условия сейчас обсуждаются. Двое из людей заявили, что по состоянию на вечер понедельника переговоры все еще продолжались. Поэтому за это время условия сделки, которая не была окончательной, могли эволюционировать.

В документе, полученном изданием 24 февраля, Трамп и Зеленский указаны как необходимые подписанты. По условиям проекта соглашения, Украина откажется от половины своих доходов от будущей монетизации природных ресурсов. Эти доходы будут направлены в фонд, в котором Соединенные Штаты будут иметь максимальный процент финансовых процентов, разрешенный законодательством США, но не обязательно весь.

И эти положения являются улучшением для Украины, отмечает The New York Times. В предыдущем проекте соглашения говорилось, что США будут иметь 100-процентную долю в фонде и что Украина будет вносить в него свой вклад за счет доходов как от текущих, так и от будущих проектов по добыче природных ресурсов.

Вместо этого в новом проекте соглашения говорится, что фонд будет реинвестировать доходы в Украину, хотя остается неясным, какой процент, и будет предназначен для привлечения дальнейших инвестиций. В нем также говорится, что США сохранят долгосрочную поддержку экономического развития Украины.

Белый дом утверждает, что простое присутствие американских экономических интересов в Украине будет сдерживать будущую российскую агрессию, даже без конкретных гарантий, изложенных в сделке.

"Что может быть лучше для Украины, чем быть в экономическом партнерстве с США?", — заявлял советник по национальной безопасности США Майк Вальц.

Напомним, Евросоюз предложил Украине свое соглашение на более выгодных условиях, чем США.