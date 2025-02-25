В ЕС в противовес Трампу предложили Украине свое соглашение по критическим минералам

Богатство украинских полезных ископаемых, включая марганец, титан, графит и литий, стало предметом напряженных переговоров между Киевом и Вашингтоном, но в Европе нашли выход.

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Евросоюз предложил Украине свое соглашение по критическим материалам и на более выгодных условиях, чем США. Об этом рассказал еврокомиссар по вопросам промышленной стратегии Стефан Сежурне. Его заявление приводит агентство AFP.

Еврокомиссар заявил, что во время визита в Киев он предложил украинским чиновникам в отличие от американского президента Дональда Трампа другую потенциальную сделку.

"21 из 30 критически важных материалов, в которых нуждается Европа, может быть предоставлен Украиной в рамках взаимовыгодного партнерства. Дополнительная ценность, которую предлагает Европа, заключается в том, что мы никогда не будем требовать соглашения, которое не является взаимовыгодным", — сказал Сежурне.

Как пишет издание, богатство украинских полезных ископаемых, включая марганец, титан, графит и литий, стало предметом напряженных переговоров между Киевом и Вашингтоном. Президент США Дональд Трамп настаивает на том, что США заслуживают "возврата своих денег" за помощь в защите Украины от российского вторжения.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что соглашение между Украиной и США по использованию полезных ископаемых обеспечит американскому народу возвращение десятков миллиардов долларов и военного оборудования, отправленных в Украину. Кроме этого, договор имеет целью помочь украинской экономике "расти".