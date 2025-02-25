В ЄС на противагу Трампу запропонували Україні свою угоду щодо критичних мінералів

Багатство українських корисних копалин, включаючи марганець, титан, графіт і літій, стало предметом напружених переговорів між Києвом і Вашингтоном, але у Європі знайшли вихід.

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Євросоюз запропонував Україні свою угоду щодо критичних матеріалів і на більш вигідних умовах, ніж США. Про це розповів єврокомісар з питань промислової стратегії Стефан Сежурне. Його заяву наводить агентство AFP.

Єврокомісар заявив, що під час візиту до Києва він запропонував українським урядовцям на відміну від американського президента Дональда Трампа іншу потенційну угоду.

"21 з 30 критично важливих матеріалів, яких потребує Європа, може бути наданий Україною в рамках взаємовигідного партнерства. Додаткова цінність, яку пропонує Європа, полягає в тому, що ми ніколи не будемо вимагати угоди, яка не є взаємовигідною", – сказав Сежурне.

Як пише видання, багатство українських корисних копалин, включаючи марганець, титан, графіт і літій, стало предметом напружених переговорів між Києвом і Вашингтоном. Президент США Дональд Трамп наполягає на тому, що США заслуговують на "повернення своїх грошей" за допомогу в захисті України від російського вторгнення.

Раніше президент США Дональд Трамп заявив, що угода між Україною та США щодо використання корисних копалин забезпечить американському народу повернення десятків мільярдів доларів та військового обладнання, відправлених в Україну. Крім цього, договір має на меті допомогти українській економіці "зростати".