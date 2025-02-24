США отримає від України "десятки мільйонів доларів" по угоді про корисні копалини, — Трамп

У своєму дописі американський президент розповів про серйозні переговори між США та РФ, які "проходять дуже добре".

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Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп заявив, що угода між Україною та США щодо використання корисних копалин забезпечить американському народу повернення десятків мільярдів доларів та військового обладнання, відправлених в Україну. Крім цього, договір має на меті допомогти українській економіці "зростати". Про це він написав у своїй соцмережі Truth Social.

"Ця угода, яка є "Економічним партнерством", забезпечить американському народу повернення десятків мільярдів доларів та військового обладнання, надісланих в Україну, а також допоможе українській економіці зростати в міру того, як ця жорстока та дика війна наближається до завершення", – зазначив очільник США.

Також Дональд Трамп зазначив, що веде "серйозні переговори" з президентом Росії Володимиром Путіним щодо закінчення війни. Керівники двох держав обговорюють "великі договори" щодо економічного розвитку, які будуть укладені між Сполученими Штатами та Росією. За словами президента США, "переговори проходять дуже добре".

Допис також стосувався саміту "Групи семи", який присвячений третій річниці повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Дональд Трамп додав, що всі учасники висловили свою мету — побачити закінчення війни.

Нагадаємо, в ЗМІ повідомляли, що угода щодо доступу до корисних копалин України фактично ні до чого не зобов'язує США. Вашингтон обмежується підтримкою "сталого миру", а Київ вимагає реальних гарантій безпеки.

Того ж дня стало відомо, що США та Україна наближаються до підписання угоди про корисні копалини, яка оцінюється у сотні мільярдів доларів. В ЗМІ зазначали, що переговори перебувають на фінальній стадії, і угода "може бути підписана вже в понеділок".