Україна та США близькі до угоди про корисні копалини: ЗМІ назвали ймовірну дату підписання

Згідно з проєктом угоди, планується створення "Інвестиційного фонду реконструкції" під спільним управлінням США та України. За даними Axios, Київ має внести у фонд 500 млрд доларів, що удвічі більше, ніж Вашингтон.

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США та Україна наближаються до підписання угоди про корисні копалини, яка оцінюється у сотні мільярдів доларів. Відповідно до проєкту документа, який є у розпорядженні Axios, американська сторона підтверджує у збереженні України "вільною, суверенною та безпечною".

Для Вашингтона ця угода є способом отримати економічну вигоду від значних інвестицій у Київ, тоді як для української влади вона може стати ключовим кроком у стабілізації відносин з адміністрацією Дональда Трампа та закласти основу для довготривалої співпраці, зазначають журналісти.

За словами українського чиновника, переговори перебувають на фінальній стадії, і угода "може бути підписана вже в понеділок". Віцепрем'єр-міністерка Ольга Стефанішина підтвердила, що обидві сторони активно працюють над документом, який має визначити напрямок партнерства на десятиліття вперед.

Проєкт угоди передбачає створення "Інвестиційного фонду реконструкції", яким спільно управлятимуть уряди США та України. У тексті йдеться про намір Вашингтона надати довгострокову фінансову підтримку, спрямовану на стабілізацію та економічне зростання України. Фонд залучатиме інвестиції у різні сфери, зокрема видобуток корисних копалин та розвиток портової інфраструктури. Однак документ також зазначає, що США розраховують на повернення частини витрат, пов’язаних з обороною, відновленням та відбудовою України.

Раніше президент Володимир Зеленський викликав невдоволення у Трампа, коли відхилив початковий варіант угоди. Проте під час саміту G7, присвяченого третій річниці повномасштабного вторгнення Росії, він висловив сподівання, що документ буде підписано у Вашингтоні найближчим часом. Зеленський під час недільної пресконференції повідомив, що американська сторона відмовилася від вимоги отримати 500 мільярдів доларів із українських ресурсних проєктів — суму, яку Київ вважав надто високою.

Одна з ключових умов, які висуває Україна, — включення пункту про військову підтримку з боку США. Водночас проєкт угоди, який переглядав Axios, не вказує на будь-які військові зобов’язання США.

Документ, з яким ознайомилися журналісти, також передбачає, що Україна має внести у фонд 500 мільярдів доларів, що вдвічі перевищує американські внески, однак ці кошти не перераховуватимуться безпосередньо США. Половина доходів країни від видобутку корисних копалин, нафти та газу (за вирахуванням операційних витрат) спрямовуватиметься саме у цей фонд.

У тексті міститься положення про можливе фінансування проєктів на тимчасово окупованих Росією територіях, якщо вони будуть звільнені. Значна частина ресурсів зосереджена саме на сході країни, який досі залишається зоною активних бойових дій.

Очікується, що після підписання базового документа деталі угоди будуть опрацьовані Міністерством економіки України у співпраці з Департаментами фінансів та торгівлі США, а також офісом віцепрезидента США. За інформацією Axios, документ має бути підписаний державним секретарем США Марко Рубіо та очільником МЗС України Андрієм Сибігою. Джерела з обох сторін зазначають, що угода майже узгоджена і її оголошення може відбутися найближчим часом.

Нагадаємо, 24 лютого Bloomberg писало, що угода щодо доступу до корисних копалин України фактично ні до чого не зобов'язує Сполучені Штати Америки.