Нова угода про доступ до корисних копалин: ЗМІ з'ясували, чи захистять США Україну

Угода щодо доступу до корисних копалин України, за даними Bloomberg, фактично ні до чого не зобов'язує США. Вашингтон обмежується підтримкою "сталого миру", а Київ вимагає реальних гарантій безпеки.

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Угода України та США щодо використання корисних копалин містить пункт, де Вашингтон висловить прихильність довгостроковому миру. Про це повідомили джерела агентства Bloomberg.

Знайомі з обговореннями співрозмовники констатують, що всі переговори відбуваються за зачиненими дверима, а новий проєкт майже узгоджений сторонами. Україна зараз чекає відповіді від Штатів.

Уже відомо, що США зобов'язуються підтримувати "вільну, суверенну і безпечну" Україну, а також "сталий мир" у рамках угоди щодо мінералів. Вашингтон погодився на "міцне партнерство" з Києвом і сигналізуватиме про намір інвестувати в Україну, йдеться в попередньому варіанті тексту.

Україна додала в угоду формулювання про офіційні гарантії безпеки США, незважаючи на те, що Вашингтон відкинув цей варіант. Радник президента США з національної безпеки Майкл Волц заявив 24 лютого, що гарантії безпеки для України — це предмет окремої розмови.

США також заявлять, що ті, хто діяв проти України, не повинні отримати вигоди від її відновлення. Текст угоди остаточно не затверджений і може змінюватися, каже обізнане джерело.

Угода щодо ресурсів України: США відмовляються від гарантій безпеки

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль на форумі YES 24 лютого заявив, що Україна не обговорюватиме питання доступу до її корисних копалин без гарантій безпеки Штатів.

"Насамперед ми проходимо план перемоги президента України, пункт перший у ньому — це гарантії безпеки. Ми не обговорюємо критичні копалини без гарантій безпеки, без мирного плану", — зазначив він.

Наразі, за його даними, Україна та США обговорюють гарантії безпеки та економічне співробітництво. Прем'єр повідомив про підготовку першої угоди про наміри щодо створення спеціального інвестиційного фонду між країнами.

"Нічого екстраординарного і схожого на угоду в колоніальному стилі не обумовлюється. Можу вас запевнити ще раз, що ніколи ні уряд, ні президент, ні парламент України не схвалять колоніальні угоди", — додав він.

Водночас віцепрем'єрка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанишина написала в соцмережі X, що українська та американська команди перебувають на останній стадії переговорів щодо угоди про видобуток корисних копалин.

Обидві сторони вели переговори дуже конструктивно, вдалося узгодити майже всі ключові деталі.

"Ми сподіваємося, що лідери США та України зможуть підписати та затвердити його у Вашингтоні якнайшвидше, щоб продемонструвати наші зобов'язання на десятиліття вперед", — зауважила чиновник.

Нагадаємо, ЗМІ з'ясували, що представники адміністрації Дональда Трампа поводяться "по-хамськи" під час переговорів з Україною про використання її корисних копалин.

Джерела Reuters говорили, що Штати відключать Україну від системи Starlink, якщо вона не погодиться на американські умови в угоді про рідкоземельні метали.