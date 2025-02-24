Новая сделка о доступе к полезным ископаемым: СМИ выяснили, защитят ли США Украину

Соглашение по доступу к полезным ископаемым Украины, по данным Bloomberg, фактически ни к чему не обязывает США. Вашингтон ограничивается поддержкой "устойчивого мира", а Киев требует реальные гарантии безопасности.

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Соглашение Украины и США по поводу использования полезных ископаемых включает пункт, где Вашингтон выразит приверженность долгосрочному миру. Об этом сообщили источники агентства Bloomberg.

Знакомые с обсуждениями собеседники констатируют, что все переговоры проходят за закрытыми дверями, а новый проект почти согласован сторонами. Украина сейчас ждет ответа от Штатов.

Уже известно, что США обязуются поддерживать "свободную, суверенную и безопасную" Украину, а также "устойчивый мир" в рамках сделки по минералам. Вашингтон согласился на "прочное партнерство" с Киевом и будет сигнализировать о намерении инвестировать в Украину, говорится в предварительном варианте текста.

Украина добавила в соглашение формулировку об официальных гарантиях безопасности США, несмотря на то, что Вашингтон отверг этот вариант. Советник президента США по национальной безопасности Майкл Уолц заявил 24 февраля, что гарантии безопасности для Украины — это предмет отдельного разговора.

США также заявят, что те, кто действовал против Украины, не должны получить выгоды от ее восстановления. Текст соглашения окончательно не утвержден и может меняться, говорит осведомленный источник.

Сделка по ресурсам Украины: США отказываются от гарантий безопасности

Премьер-министр Денис Шмыгаль на форуме YES 24 февраля заявил, что Украина не будет обсуждать вопросы доступа к ее полезным ископаемым без гарантий безопасности Штатов.

"В первую очередь мы проходим план победы президента Украины, пункт первый в нем — это гарантии безопасности. Мы не обсуждаем критические ископаемые без гарантий безопасности, без мирного плана", — указал он.

Сейчас, по его данным, Украина и США обсуждают гарантии безопасности и экономическое сотрудничество. Премьер сообщил о подготовке первого соглашения о намерениях по созданию специального инвестиционного фонда между странами.

"Ничего экстраординарного и похожего на сделку в колониальном стиле не оговаривается. Могу вас заверить еще раз, что никогда ни правительство, ни президент, ни парламент Украины не одобрят колониальные соглашения", — добавил он.

В то же время вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина написала в соцсети X, что украинская и американская команды находятся на последней стадии переговоров по соглашению о добыче полезных ископаемых.

Обе стороны вели переговоры очень конструктивно, удалось согласовать почти все ключевые детали.

"Мы надеемся, что лидеры США и Украины смогут подписать и утвердить его в Вашингтоне как можно быстрее, чтобы продемонстрировать наши обязательства на десятилетие вперед", — заметила чиновник.

Напомним, СМИ выяснили, что представители администрации Дональда Трампа ведут себя "по-хамски" во время переговоров с Украиной об использовании ее полезных ископаемых.

Источники Reuters говорили, что Штаты отключат Украину от системы Starlink, если она не согласится на американские условия в соглашении о редкоземельных металлах.