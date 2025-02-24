Украина и США близки к соглашению о полезных ископаемых: СМИ назвали вероятную дату подписания

Согласно проекту соглашения, планируется создание "Инвестиционного фонда реконструкции" под совместным управлением США и Украины. По данным Axios, Киев должен внести в фонд 500 млрд долларов, что вдвое больше, чем Вашингтон.

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США и Украина приближаются к подписанию соглашения о полезных ископаемых, которое оценивается в сотни миллиардов долларов. Согласно проекту документа, который есть в распоряжении Axios, американская сторона подтверждает в сохранении Украины "свободной, суверенной и безопасной".

Для Вашингтона это соглашение является способом получить экономическую выгоду от значительных инвестиций в Киев, тогда как для украинской власти оно может стать ключевым шагом в стабилизации отношений с администрацией Дональда Трампа и заложить основу для долговременного сотрудничества, отмечают журналисты.

По словам украинского чиновника, переговоры находятся на финальной стадии, и соглашение "может быть подписано уже в понедельник". Вице-премьер-министр Ольга Стефанишина подтвердила, что обе стороны активно работают над документом, который должен определить направление партнерства на десятилетие вперед.

Проект соглашения предусматривает создание "Инвестиционного фонда реконструкции", которым совместно будут управлять правительства США и Украины. В тексте говорится о намерении Вашингтона предоставить долгосрочную финансовую поддержку, направленную на стабилизацию и экономический рост Украины. Фонд будет привлекать инвестиции в различные сферы, в частности добычу полезных ископаемых и развитие портовой инфраструктуры. Однако документ также отмечает, что США рассчитывают на возвращение части расходов, связанных с обороной, восстановлением и восстановлением Украины.

Ранее президент Владимир Зеленский вызвал недовольство у Трампа, когда отклонил первоначальный вариант соглашения. Однако во время саммита G7, посвященного третьей годовщине полномасштабного вторжения России, он выразил надежду, что документ будет подписан в Вашингтоне в ближайшее время. Зеленский во время воскресной пресс-конференции сообщил, что американская сторона отказалась от требования получить 500 миллиардов долларов из украинских ресурсных проектов — сумму, которую Киев считал слишком высокой.

Одно из ключевых условий, которые выдвигает Украина, — включение пункта о военной поддержке со стороны США. В то же время проект соглашения, который просматривал Axios, не указывает на какие-либо военные обязательства США.

Документ, с которым ознакомились журналисты, также предусматривает, что Украина должна внести в фонд 500 миллиардов долларов, что вдвое превышает американские взносы, однако эти средства не будут перечисляться непосредственно США. Половина доходов страны от добычи полезных ископаемых, нефти и газа (за вычетом операционных расходов) будет направляться именно в этот фонд.

В тексте содержится положение о возможном финансировании проектов на временно оккупированных Россией территориях, если они будут освобождены. Значительная часть ресурсов сосредоточена именно на востоке страны, который до сих пор остается зоной активных боевых действий.

Ожидается, что после подписания базового документа детали соглашения будут проработаны Министерством экономики Украины в сотрудничестве с Департаментами финансов и торговли США, а также офисом вице-президента США. По информации Axios, документ должен быть подписан государственным секретарем США Марко Рубио и главой МИД Украины Андреем Сибигой. Источники с обеих сторон отмечают, что соглашение почти согласовано и его объявление может состояться в ближайшее время.

Напомним, 24 февраля Bloomberg писало, что соглашение о доступе к полезным ископаемым Украины фактически ни к чему не обязывает Соединенные Штаты Америки.