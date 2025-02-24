США получит от Украины "десятки миллионов долларов" по соглашению о полезных ископаемых, — Трамп

В своей заметке американский президент рассказал о серьезных переговорах между США и РФ, которые "проходят очень хорошо".

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Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп заявил, что соглашение между Украиной и США по использованию полезных ископаемых обеспечит американскому народу возвращение десятков миллиардов долларов и военного оборудования, отправленных в Украину. Кроме этого, договор имеет целью помочь украинской экономике "расти". Об этом он написал в своей соцсети Truth Social.

"Это соглашение, которое является "Экономическим партнерством", обеспечит американскому народу возвращение десятков миллиардов долларов и военного оборудования, присланных в Украину, а также поможет украинской экономике расти по мере того, как эта жестокая и дикая война приближается к завершению", — отметил глава США.

Также Дональд Трамп отметил, что ведет "серьезные переговоры" с президентом России Владимиром Путиным об окончании войны. Руководители двух государств обсуждают "большие договоры" по экономическому развитию, которые будут заключены между Соединенными Штатами и Россией. По словам президента США, "переговоры проходят очень хорошо".

Сообщение также касалось саммита "Группы семи", который посвящен третьей годовщине полномасштабного вторжения России в Украину. Дональд Трамп добавил, что все участники выразили свою цель — увидеть окончание войны.

Напомним, в СМИ сообщали, что соглашение по доступу к полезным ископаемым Украины фактически ни к чему не обязывает США. Вашингтон ограничивается поддержкой "устойчивого мира", а Киев требует реальных гарантий безопасности.

В тот же день стало известно, что США и Украина приближаются к подписанию соглашения о полезных ископаемых, которое оценивается в сотни миллиардов долларов. В СМИ отмечали, что переговоры находятся на финальной стадии, и соглашение"может быть подписано уже в понедельник".