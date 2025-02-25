Встречи Трампа с Зеленским и Путиным: в Белом доме ответили, когда ждать переговоров

Вашингтон ожидает принятия Киевом соглашения о полезных ископаемых, поскольку считает его стратегически важным, в частности учитывая значительную финансовую помощь, которую Украина получила от американских налогоплательщиков.

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В Соединенных Штатах ожидают предстоящие встречи президента Дональда Трампа с российским президентом Владимиром Путиным, а также с президентом Украины Владимиром Зеленским. Переговоры могут состояться уже в ближайшие дни. Об этом сказала пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт в эфире Fox News.

Особое внимание уделяют встрече с Владимиром Зеленским, которая, по словам Ливитт, должна состояться "очень скоро". Дональд Трамп заинтересован в подписании соглашения между США и Украиной о сотрудничестве в сфере редкоземельных металлов, которое компенсирует "сотни миллиардов долларов, которые США заплатили за национальную оборону Украины".

"Он (Трамп — ред.) ожидает, что президент Зеленский подпишет это соглашение. Это единственно правильно, учитывая то, что американские налогоплательщики сделали для Украины. Если бы не американский народ, Украина больше не была бы страной. Президент Трамп знает это", — отметила пресс-секретарь Белого дома.

Напомним, 24 февраля в Белом доме состоялись переговоры президентов США и Франции. Дональд Трамп заявил, что встретится с Владимиром Зеленским в ближайшее время. По его словам, президент Украины может приехать на этой или следующей неделе в Вашингтон, чтобы подписать соглашение о полезных ископаемых.

По данным Axios, Украина и США близки к подписанию соглашения о полезных ископаемых. Источники с обеих сторон отмечают, что соглашение почти согласовано и его объявление может состояться в ближайшее время.