Зустрічі Трампа із Зеленським і Путіним: у Білому домі відповіли, коли чекати переговорів

Вашингтон очікує на ухвалення Києвом угоди про корисні копалини, оскільки вважає її стратегічно важливою, зокрема з огляду на значну фінансову допомогу, яку Україна отримала від американських платників податків.

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У Сполучених Штатах очікують на майбутні зустрічі президента Дональда Трампа з російським президентом Володимиром Путіним, а також із президентом України Володимиром Зеленським. Переговори можуть відбутися вже найближчими днями. Про це сказала прессекретарка Білого дому Керолайн Лівітт в ефірі Fox News.

Особливу увагу приділяють зустрічі з Володимиром Зеленським, яка, за словами Лівітт, має відбутися "дуже скоро". Дональд Трамп зацікавлений у підписанні угоди між США та Україною щодо співпраці у сфері рідкоземельних металів, яка компенсує "сотні мільярдів доларів, які США заплатили за національну оборону України".

"Він (Трамп — ред.) очікує, що президент Зеленський підпише цю угоду. Це єдино правильно, враховуючи те, що американські платники податків зробили для України. Якби не американський народ, Україна більше не була б країною. Президент Трамп знає це", — зазначила прессекретарка Білого дому.

Нагадаємо, 24 лютого у Білому домі відбулися переговори президентів США і Франції. Дональд Трамп заявив, що зустрінеться з Володимиром Зеленським найближчим часом. За його словами, президент України може приїхати цього або наступного тижня до Вашингтона, щоб підписати угоду про корисні копалини.

За даними Axios, Україна і США близькі до підписання угоди про корисні копалини. Джерела з обох сторін зазначають, що угода майже узгоджена і її оголошення може відбутися найближчим часом.