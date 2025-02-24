Зустріч з Зеленським та відмова назвати Путіна диктатором: тези зустрічі Макрона й Трампа (фото)

Еммануель Макрон прибув до Білого дому для переговорів із Дональдом Трампом. Сторони обговорили перспективи завершення війни в Україні, можливість розміщення миротворців та підписання угод між США та Україною щодо корінних копалин.

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В понеділок, 24 лютого, президент Франції Еммануель Макрон у понеділок прибув до Білого дому для переговорів із президентом США Дональдом Трампом. Фокус зібрав основні тези глав двох держав під час зустрічі.

Що говорив Трамп про зустріч з Володимиром Зеленським

Президент США заявив, що може провести зустріч з очільником української держави найближчими тижнями.

"Я зустрінуся із президентом Зеленським. Він може приїхати до цього тижня або наступного, щоб підписати угоду про корисні копалини", — сказав Трамп.

Однак він розповів про плани зустрітись не тільки із Зеленським, а й з Володимиром Путіним "в який-то момент".

Глава США про розміщення миротворців в Україні

Президент США також дав зрозуміти, що не бачить "ніяких проблем" у відправленні європейських військ в Україну в якості "миротворців". Він додав, що Володимир Путін дозволив розмістити європейських миротворців в Україні в рамках потенційного мирового договору.

Американський президент про закінчення війни в Україні

Дональд Трамп не дав однозначної відповіді на питання, чи повинна Україна відмовитись від територій в рамках угоди про припинення війни.

"Подивимось", — відповів він.

Дональд Трамп про Володимира Путіна

У президента США запитали, чи може він характеризувати президента Росії Володимира Путіна як "диктатора". Раніше він використовував це слово стосовно президента України Володимира Зеленського.

"Я не використовую ці слова легковажно, подивимося, як усе це вийде", — каже Трамп, додаючи, що вони мають "шанс на дуже хороше врегулювання" між Україною та Росією.

Він додав, що невирішена війна між двома країнами "може призвести до Третьої світової війни".

Емманюель Макрон про війну в Україні

Президент Франції зазначив, що Європа готова стати сильнішим партнером і більше робити в плані оборони.

"Наша ціль — побудувати стабільний і довгий світ в Україні", — зазначив він.

Президент Франції гарантії безпеки Україні

"Ми готові надати гарантії безпеки України", — зазначив Еммануель Макрон.

Він додав, що необхідно "забезпечити стримання" Росії. Це питання має стати пріоритетним для уникнення ново агресії в майбутньому.

Макрон про відправку миротворців в Україну

Президент Франції наголосив, що європейські країни "готові піти так далеко, щоб відправити війська" в Україну.

Нагадаємо, що раніше стало відомо про наближення підписання угоди про корисні копалини між США та Україною. В ЗМІ розповіли, що вона може бути підписана найближчими днями.

Перед пресконференцією президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп заявив, що угода між Україною та США щодо використання корисних копалин забезпечить американському народу повернення десятків мільярдів доларів та військового обладнання, відправлених в Україну. Крім цього, договір має на меті допомогти українській економіці "зростати".