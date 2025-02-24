"Дуже складна ситуація": чиновники США не змогли назвати Росію агресором в Україні

Радник президента з нацбезпеки Майкл Волц назвав Дональда Трампа "головнокомандувачем", який рухає процес мирних перемовин виключно завдяки своїй силі. Голова Міноборони Піт Гегсет не зміг чітко підтвердити, що вторгнення ЗС РФ у 2022 році не було спровокованим.

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Радник президента США з національної безпеки Майкл Волц і міністр оборони США Піт Гегсет не змогли назвати Росію агресором в Україні. Про це 23 лютого повідомили у Bloomberg з посиланням на їхні телевізійні інтерв’ю.

"Моє запитання полягає в тому, чи всі ці пошуки винних і вдавання, що їх це хвилює, роблять мир більш імовірним", — заявив Гегсет в ефірі Fox News.

Він визнав, що відбулося "вторгнення в Україну", але агресором Росію не назвав. На запитання, чи можна сказати, що РФ напала у 2022 році без провокацій, однозначної відповіді американський міністр дати однозначної відповіді не зміг.

"Справедливо сказати, що це дуже складна ситуація", — натомість зауважив він.

Коли Волца попросили визнати Росію агресором, він почав порівнювати президента США Дональда Трампа з його попередником Джо Байденом. Він наголосив, що республіканець — "головний учасник угод".

"Він головнокомандувач. І лише завдяки його силі ми опинились у цьому становищі", — наголосив радник.

Нагадаємо, у The Telegraph 21 лютого інформували, що Білий дім відмовився підписати заяву G7 до третіх роковин повномасштабного вторгнення ЗС РФ, в якій Росію назвали агресором. Також, за даними ЗМІ, США відмовляються виступати співавтором заяви ООН про підтримку цілісності України з вимогою виведення російських військ з її території.

24 лютого лідери цілої низки країн оголосили про нові пакети підтримки України. Фокус зібрав усі заяви політиків про допомогу, яка включає зброю, гуманітарну підтримку, направлення миротворчих сил та посилення енергетики.