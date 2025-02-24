"Очень сложная ситуация": чиновники США не смогли назвать Россию агрессором в Украине

Советник президента по нацбезопасности Майкл Волц назвал Дональда Трампа "главнокомандующим", который движет процесс мирных переговоров исключительно благодаря своей силе. Глава Минобороны Пит Гегсет не смог четко подтвердить, что вторжение ВС РФ в 2022 году не было спровоцированным.

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Советник президента США по национальной безопасности Майкл Уолц и министр обороны США Пит Хэгсет не смогли назвать Россию агрессором в Украине. Об этом 23 февраля сообщили в Bloomberg со ссылкой на их телевизионные интервью.

"Мой вопрос заключается в том, все ли эти поиски виновных и притворство, что их это волнует, делают мир более вероятным", — заявил Гегсет в эфире Fox News.

Он признал, что произошло "вторжение в Украину", но агрессором Россию не назвал. На вопрос, можно ли сказать, что РФ напала в 2022 году без провокаций, однозначного ответа американский министр дать однозначного ответа не смог.

"Справедливо сказать, что это очень сложная ситуация", — заметил он.

Когда Волца попросили признать Россию агрессором, он начал сравнивать президента США Дональда Трампа с его предшественником Джо Байденом. Он подчеркнул, что республиканец — "главный участник соглашений".

"Он главнокомандующий. И только благодаря его силе мы оказались в этом положении", — подчеркнул советник.

Напомним, в The Telegraph 21 февраля информировали, что Белый дом отказался подписать заявление G7 к третьей годовщине полномасштабного вторжения ВС РФ, в котором Россию назвали агрессором. Также, по данным СМИ, США отказываются выступать соавтором заявления ООН о поддержке целостности Украины с требованием вывода российских войск с ее территории.

24 февраля лидеры целого ряда стран объявили о новых пакетах поддержки Украины. Фокус собрал все заявления политиков о помощи, которая включает оружие, гуманитарную поддержку, направление миротворческих сил и усиление энергетики.