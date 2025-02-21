Вашингтон последовательно отказывается называть Россию агрессором и выступает за ее возвращение в "цивилизованный мир". В Европе обеспокоенно готовятся к удару по работе над спецтрибуналом.

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Президент США Дональд Трамп откажется от уголовного преследования РФ за военные преступления в Украине. Об этом 21 февраля сообщили в The Telegraph.

Неназванные западные чиновники сообщили, что Вашингтон уже отказался называть Россию агрессором на встрече "ключевой группы" стран, которые готовят трибунал над президентом РФ Владимиром Путиным. Кроме того, США отказываются выступать соавтором заявления ООН о поддержке целостности Украины с требованием вывода ВС РФ с территории страны.

Также Белый дом отказался подписать заявление G7 к третьей годовщине полномасштабной войны, в котором Россия названа агрессором. Сам Трамп назвал Зеленского диктатором и выступил за возвращение РФ в альянс промышленно развитых стран.

Ожидается, что следующим шагом будет отказ от международных усилий по судебному преследованию Кремля за вторжение в Украину. В Европе опасаются, что Путина освободят от ответственности за развязанную войну.

Позиция администрации Трампа поставила под сомнение подготовку финальной встречи "ключевой группы" в марте. В коалицию, созданную для формирования спецтрибунала, входят 40 стран. Предполагалось, что США и другие союзники поддержат международные юридические усилия, чтобы наказать агрессора и всех причастных. Международный уголовный суд в Гааге такое преступление преследовать не может.

"Если они не признают, что это агрессия, они не могут участвовать", — пояснил неназванный чиновник.

Отмечается, что потеря поддержки трибунала со стороны США может стать серьезным ударом по авторитету проекта. Европейский дипломат подчеркнул, что речь идет о "достаточно кардинальном изменении".

"Переписывать историю и делать вид, что эту войну начала не Россия, — это то, на что мы просто не можем и не согласимся", — в то же время заверил он.

Следующее заседание состоится во Франции, и США пока официально не покинули международную коалицию. Дипломатическая нота показала, что европейские чиновники "шокированы" американскими заявлениями на ряде встреч относительно идеи приглашения РФ обратно в "цивилизованный мир".

В Европе продолжаются переговоры о возможном развале спецтрибунала, если Вашингтон действительно оставит международные усилия. В то же время США в дискуссиях с союзниками настаивает, чтобы развязанную Россией войну называли "украинским конфликтом".

По данным СМИ, в отчете Госдепа о встрече государственного секретаря Марко Рубио с главой МИД РФ Сергеем Лавровым войну дважды описали как "конфликт в Украине".

Напомним, в Le Point со ссылкой на источники сообщили, что президент США Дональд Трамп может приехать 9 мая на парад в Москве, чтобы отпраздновать достижение мира в Украине. В издании отметили, что это станет триумфом лидера РФ Владимира Путина, который сравнивает украинцев с нацистами.

В Bloomberg проинформировали, что 24 февраля Франция и Эстония созывают встречу европейских министров обороны, чтобы обсудить усиление поддержки Украины. Встреча будет проходить онлайн, в ней примут участие 12 должностных лиц.