Обсудят поддержку Украины: Европа созывает экстренное совещание среди министров обороны

Европейские лидеры спешат разработать новые оборонные планы, учитывая перспективу прекращения США своей военной и финансовой поддержки Украины.

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В понедельник, 24 февраля, Франция и Эстония созывают встречу европейских министров обороны, чтобы обсудить, как усилить поддержку Украины. Об этом сообщает издание Вloomberg со ссылкой на свои источники.

Встреча запланирована в формате видеоконференции. Ожидается, что в ней примут участие 12 представителей из Великобритании, Германии, Италии, Польши, а также представителей Европейского Союза и НАТО.

"Европейские лидеры спешат разработать новые оборонные планы, учитывая перспективу прекращения США своей огромной военной и финансовой поддержки Украины. Вашингтон также начал переговоры о мире — перспективу, которая повлияет на архитектуру безопасности на континенте на годы вперед — без участия Европы или Киева", — говорится в сообщении.

Отмечается, что встреча представителей оборонных ведомств совпадает с поездкой в Киев 24 февраля нескольких европейских лидеров, среди которых президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен. В понедельник в Брюсселе также встретятся министры иностранных дел ЕС.

Президент Франции Эмманюэль Макрон и премьер-министр Великобритании Кир Стармер на следующей неделе отправятся в США, чтобы встретиться с Трампом.

Напомним, что ранее Эмманюэль Макрон заявил, что готов взять на себя "всю ответственность" за обеспечение мира и безопасности в Европе и в частности в Украине. Также президент Франции анонсировал новые важные решения в "ближайшие дни и недели".